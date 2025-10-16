L’evento è un successo. Oltre 200 partecipanti alla Petrignano Cross

PETRIGNANO - Ancora un successo per la Petrignano Cross. La manifestazione ciclistica, giunta alla quindicesima edizione, si conferma un riferimento importante nella disciplina a livello interregionale e nazionale. Organizzato in maniera impeccabile dall’Unione Ciclistica Petrignano, l’evento si è svolto domenica 12 ottobre nello splendido scenario del parco dell’Hotel La Torretta. Oltre duecento gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza, suddivisi in ben 22 categorie. Nel corso della gara, oltre ai vincitori delle classifiche, sono stati assegnati anche i titoli regionali e provinciali.

La Petrignano Cross è stata anche la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, un importante circuito di gare che comprende quattro regioni: Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. "Dopo tante gare svolte al centro del paese – dichiara Marco Gorietti, vice Presidente dell’UC Petrignano ed organizzatore della manifestazione – abbiamo trovato in questo parco la location ideale dove svolgere una gara di ciclocross. In questa edizione siamo stati aiutati anche dal tempo. Davvero una bella manifestazione, con tanta partecipazione e atleti di assoluto livello. Siamo orgogliosi di aver ricevuto dalla federazione la richiesta di fare di Petrignano la prima tappa della Adriatico Challenge Cross Tour, nel contesto di altre tre regioni molto importanti come Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Per il futuro speriamo di poter utilizzare questo parco e di avere sempre più adesioni. Noi, come UC Petrignano, stiamo già lavorando per il 2026".

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione anche il Presidente dell’UC Petrignano Orlando Ranucci. "Solo due settimane fa abbiamo dato vita ad un evento di grande rilievo sportivo e sociale, come la gara di handbike a Santa Maria degli Angeli. In così poco tempo siamo riusciti a mettere insieme un’altra manifestazione molto partecipata e ben riuscita".