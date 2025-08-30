L’evento iridato nella Repubblica Ceca. Immenso Gritti ai Mondiali: oro in supercombinata dopo il bronzo nel supergigante

Non sbaglia un colpo Lorenzo Gritti nei Mondiali di sci d’erba in corso di svolgimento sul pendio ceco di Stitna Nad Vlari. A sorpresa il quarantenne bergamasco di Gandino è salito sul gradino più alto del podio vincendo l’oro nella gara di supercombinata. Due giorni fa, invece, ancora un podio nel supergigante maschile con il terzo posto guadagnato alle spalle dell’inarrestabile compagno di squadra Andrea Iori (vincitore tre giorni fa anche del gigante), impostosi con il tempo di 30“85 davanti al padrone di casa Vaclav Knor, staccato di 8 centesimi. Con quella di ieri Gritti mette in carniere l’ottava medaglia della carriera in una rassegna iridata, festeggiata a otto anni di distanza dal bronzo nella stessa specialità che aprì la serie, arrivato nella località austriaca di Kaprun. E’ come se si fosse chiuso un cerchio: in mezzo ci sono un oro (supercombinata a Kaprun 2017), due argenti (supercombinata a Cortina 2023 e fra le porte larghe pochi giorni fa a Stitna nad Vlari) e altri due bronzi (slalom e gigante a Cortina 2023). "Finchè continuo a divertirmi non vedo perchè dovrei smettere" racconta Gritti, che nella vita è service manager di un’azienda che costruisce e gestisce impianti di produzione di energia e impianti elettrici. "Manca una gara e la serie può allungarsi. Poi ci sono giovani come Iori, molto stimolanti per noi vecchietti...". Fra i due ci sono vent’anni di differenza, che in pista si stanno traducendo per il momento in 22 centesimi. Oggi grande chiusura con lo slalom.

S.D.S.