L’ex campione olimpico di fioretto è diventato medico, dopo il ritiro studia le cardiopatie infantili. La ricetta di Garozzo: "Aiuteremo i bambini»

Daniele Garozzo, come è la nuova vita da dirigente? Cambia il punto di vista...

"Assolutamente. Devo dire quella da atleta era molto molto divertente, però quella da dirigente è altrettanto gratificante, hai uno sguardo più completo sulla macchina sportiva, che non è solamente la performance e il risultato, ma è un insieme di cose che devono portare anche a vivere in maniera adeguata lo sport da parte di tesserati, maestri, dirigenti, e atleti che non sono solo quelli che vanno alle Olimpiadi, ma tutti".

Le è capitato di scoprire cose inattese, che da atleta non aveva considerato?

"No, onestamente immaginavo che essendo la macchina federale complessa, fosse comunque molto intensa da guidare, però questo non mi spaventa, anzi. Mi fa piacere poter dare il mio contributo".

Ha il cuore tenero verso gli atleti?

"Fortunatamente non devo fare mai io le scelte tecniche, il Consiglio federale ratifica le convocazioni, però sono decisioni del commissario tecnico. Sono sicuro che per un ct sia molto più complesso mettere un ragazzo in panchina che per un dirigente fare una determinata scelta più ponderata, oggettiva e distaccata".

È vero che a guardare si soffre di più che a gareggiare?

"Non è neanche paragonabile. Quando sei atleta vivi l’ansia della sera prima, ma quando sali in pedana è stupendo, una confusione meravigliosa. Quando invece sei lì a guardare non sfoghi mai, a volte vorresti tenere fermo l’avversario del ragazzo che stai tifando. Lo sport attivo è molto meno stressante di quello tifato".

I suoi ex compagni la vedono ancora come uno di loro?

"Sono molto rispettosi, è chiaro che c’è una confidenza, un affetto particolare, alcuni sono stati veri compagni di vita come Alice Volpi, o di lunghe stagioni sportive come Arianna Errigo o Alessio Foconi, persone con cui ho condiviso percorsi dalle giovanili agli assoluti per 20 anni. I più giovani me li sono un po’ cresciuti, ma mi hanno sempre rispettato anche quando ero il loro capitano".

A proposito, dicono che lei fosse già un dirigente quando ancora tirava.

"Un po’ è vero, era scontato perché avevo tanta esperienza rispetto ai piccolini della mia squadra, Tommy Marini, Pippo Macchi, Guillaume Bianchi. Eravamo compagni, ma dieci anni di età di differenza si sentono, e passavamo cento giorni all’anno insieme".

Lei è laureato in medicina. Voleva iniziare subito.

"L’ho fatto, sto lavorando al Bambin Gesù nel reparto di aritmologia con il dottor Drago".

Come trova il tempo per fare tutto?

"È veramente tosta, devo dire la verità, adesso spero anche di prendere il dottorato a Tor Vergata, quindi sarà ancora più dura. E spero di partecipare ad alcuni progetti, voglio vivere la medicina dello sport nell’ambito di progetti che possono conciliare sport e salute. Ho tanti impegni, ma sono fortunato perché faccio quello che mi piace".

Scusi, lei ha smesso per un problema al cuore e ha iniziato dall’aritmologia?

"Esatto, studiamo i disturbi del ritmo cardiaco. Non è stata una scelta casuale, voglio farmi una cultura su un problema che mi ha anche toccato in prima persona, voglio studiare il filone della cardiologia dello sport, la prescrizione di esercizio fisico nei confronti dei bambini cardiopatici".

È un fenomeno in crescita: perché? Sono migliorati gli stumenti diagnostici?

"Un po’ per quello, l’Italia poi è un paese molto virtuoso su questo aspetto, la visita di medicina dello sport salva tantissime vite con la prevenzione. E se si lavora bene sulla prevenzione, si possono risparmiare tanti soldi di spesa sanitaria, se volessimo guardarla anche solo dal punto di vista economico. C’è tanto che si può ancora fare".

Essere medico l’ha aiutata ad affrontare lo choc dello stop forzato?

"Sinceramente, sì e no. Mi è caduto il mondo addosso, capirlo sul piano scientifico non aiuta su quello emotivo e personale. Però alla fine me ne sono fatto una ragione con serenità. Ma non nego che a volta la scherma mi manca".

Quando sposerà Alice Volpi?

"A breve vediamo. La data ancora non c’è, ma ci sarà".