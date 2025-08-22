L’ex Pontremolese attivo sul mercato per la gioia dei liguri. Pinotti fa la fortuna del Lerici. Si porta a casa anche Verona

Manuel Pinotti, ex diggi della Pontremolese 1919 cancellatasi dal campionato di Promozione Toscano, dal primo luglio nuovo direttore sportivo del Lerici, fresco ripescato in Prima categoria Ligure ha messo a segno un autentico colpo-mercato assicurandogli il cannoniere Mario Verona. L’ex dirigente dell’Azzurra da anni protagonista nel mondo della LunigianPalla sorprendendo tutti, soprattutto la nutrita concorrenza ha messo a referto e non solo per la categoria un autentico colpo da novanta scritturando per il club del Golfo dei Poeti del presidente Jacopo Carro le prestazioni dell’ex attaccante della Pontremolese, ultimi tre mesi passati al centro dell’attacco del Cadimare. L’operatore di mercato di Pontremoli sotto la spinta del nuovo tecnico Andrea Gatti, con una mossa a sorpresa ha sfilato al Serricciolo l’ex numero otto Lorenz Shqypi, prospetto di qualità cresciuto nelle giovanili dello Spezia per poi affermarsi nella Spal, la sua curricula lo ha poi visto protagonista nel San Colombano, a Montechiari, nella San Marco Avenza.

L’agenda di Pinotti è ricca di appuntamenti che, a differenza dei giocatori, ha fatto saltare le programmate ferie di fine luglio-agosto perché ancora impegnato nel rafforzamento di una squadra che nel prossimo campionato di Prima Ligure appare intenzionata a recitare il ruolo di matricola terribile, in buona sostanza si annunciano giorni roventi per Pinotti che, dopo i primi contatti, nelle prossime ore passerà all’azione, per definire la pratica Calzetta.

In dirittura d’arrivo la trattativa con l’ex numero cinque della Pontremolese Lorenzo Seghi (nella foto con Andrea Gatti) e il club ligure e stando, sempre a coloro che dicono di sapere tutto delle mosse di Pinotti, le parti avrebbero già trovato la giusta intesa. Nelle prossime ore dovrebbe scattare l’ufficialità. Resta aperta la trattativa tra il possente mediano Tommaso Ferri (17) e Alessio Pagani (21) e il Lerici.

Enrico Baldini