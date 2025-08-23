L’ICONA DEL CALCIO. La mano de Dios, il gol che fece storia
Nella speciale classifica dei cimeli da record dominano gli oggetti collegati al baseball e agli sport americani.
Non manca però un affaccio del calcio che racconta il gol più famoso e controverso nella storia del pallone. Ovvero la maglia indossata da Diego Armando Maradona nella sfida contro l’Inghilterra del 1986 quando infilò la sfera in rete colpendola con la mano: 9,28 milioni nel 2022, venduta sempre da Sotheby’s nel 2022.
Venduto (dall’arbitro) anche il pallone di quella partita per 2,4 milioni.
