  3. L’ICONA DEL CALCIO. La mano de Dios, il gol che fece storia

L’ICONA DEL CALCIO. La mano de Dios, il gol che fece storia

Nella speciale classifica dei cimeli da record dominano gli oggetti collegati al baseball e agli sport americani. Non manca però un...

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Nella speciale classifica dei cimeli da record dominano gli oggetti collegati al baseball e agli sport americani.

Non manca però un affaccio del calcio che racconta il gol più famoso e controverso nella storia del pallone. Ovvero la maglia indossata da Diego Armando Maradona nella sfida contro l’Inghilterra del 1986 quando infilò la sfera in rete colpendola con la mano: 9,28 milioni nel 2022, venduta sempre da Sotheby’s nel 2022.

Venduto (dall’arbitro) anche il pallone di quella partita per 2,4 milioni.

© Riproduzione riservata

