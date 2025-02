Liga spagnola, Ancelotti contro Simeone vale doppio. Real-Atletico da urlo, il derby vale il primato

Derby di fuoco fra Real e Atletico Madrid, in campo questa sera alle 21 nella mitica cornice del Berbabeu. Uno scontro diretto d’alta quota che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo, con i Blancos attualmente staccati di un solo punto dai Colchoneros, ma al centro di varie polemiche in seguito alla sconfitta subita la scorsa settimana contro l’Espanyol e della conseguente lettera inviata dal presidente Florentino Perez a indirizzo del numero uno della liga spagnola Javier Tebas in relazione ai torti arbitrali subiti nell’ultima partita.

I Colchoneros guidati dal Cholo Simeone cercheranno di sfruttare questo momento complicato dei propri rivali per tentare il sorpasso in classifica e lanciarsi verso la conquista del titolo spagnolo che manca dal 2021. Riflettori puntati sui tridenti d’attacco delle due squadre, con Ancelotti (nella foto) che lancerà Mbappé affiancato dai due esterni brasiliani Vinicius e Rodrygo, in una sfida a suon di gol con l’attacco di Simeone guidato dal bomber norvegese Sorloth con Alvarez e ’le petit diable’ Griezmann sugli esterni.

Fischio d’inizio alle 21, con diretta tv su Dazn.