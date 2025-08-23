L’impegno federale per il 2026 è favorire lo sviluppo di iniziative a supporto di atleti affetti da autismo e disabilità intellettive. Scherma, in pedana sale l’inclusione

Superare le barriere e e includere attraverso lo sport. Eludendo ogni tipo di retorica, questo era l’obiettivo della Federazione Italiana Scherma (FIS). Il presidente federale Luigi Mazzone si è fatto carico del coordinamento di un Webinar, aperto a tutti e recuperabile on demand integralmente sulla piattaforma Youtube della federazione, organizzato dal Gruppo di Lavoro ’Scherma per Disabili Intellettivi’.

Lo scopo della giornata era, appunto, alimentare il supporto necessario per gli atleti con disabilità intellettive, con un interesse particolare nei confronti di coloro i quali sono affetti dallo spettro dell’autismo. La formazione di Mazzone, si sposa perfettamente con il progetto cominciato lo scorso 16 luglio. Professore universitario ordinario e direttore dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma, il presidente ha aperto il Webinar introducendo le tematiche per poi lasciare spazio a tre professioniste membre del suddetto Gruppo di Lavoro.

Il primo intervento è stato tenuto da Chiara Carnovale, psicologa legata a Mazzone fin dalla sua prima esperienza professionale (un tirocinio al Bambin Gesù) e attualmente coordinatrice dell’Accademia di scherma Lia, fondata dal presidente Mazzone nel 2015 in memoria della defunta moglie Lia Vassena. Carnovale ha fornito le linee guida necessarie per adibire la sala scherma all’accoglienza di ragazzi autistici o con disabilità intellettive. Successivamente ha parlato la neuropsichiatra infantile Assia Riccioni, Dirigente Medico presso la U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata, diretta dallo stesso Mazzone.

La sua relazione verteva sull’approccio da mantenere con i bambini affetti da autismo. Infine è intervenuta Laura Fatta, psicoterapeuta e videpresidente dell’Accademia Lia, che ha approfondito il rapporto con la famiglia. L’appuntamento online è stato solo l’avvio di un percorso formativo rivolto all’intero movimento della scherma che si strutterà in maniera più definita nel 2026: "Proseguiremo con una seconda sessione, più avanzata, tra settembre e ottobre, e nel 2026 il terzo step sarà sulle pedane di gara, con due prove a squadre integrate: le competizioni di marzo a Roma e di maggio a Milano saranno tappe di un circuito che vedrà premiate le prime quattro formazioni classificate. In ogni team ci dovrà essere almeno un atleta con disturbo dello spettro autistico o con disabilità intellettiva" ha esposto Mazzone, dettando la linea del prossimo futuro.

Il modello esite già dalla primavera di due anni fa, quando il (allora non ancora) presidente aveva ideato l’evento ’Fencing for Autism’ con la partecipazione dell’attore Marco Giallini, in veste di testimonial, e di atleti in gara del calibro di Sandro Cuomo (oro ad Atlanta 1996), le medaglie d’argento di Rio 2016 Marco Fichera e Paolo Pizzo, oltre che agli azzurri Gaia Traditi e Valerio Cuomo. Il grande successo dell’evento di aprile 2023 ha funto da volano per il nuovo progetto di inclusione in pedana. L’impegno, per quanto riguarda le tematiche dalla forte vocazione sociale, implementa l’intento inclusivo della FIS.

Tali valori sono stati indagati e promossi con successo nel Webinar, come raccontato con soddisfazione da Mazzone: "È stato un Webinar estremamente importante e molto partecipato. La forte vocazione sociale della nostra disciplina e l’enorme potenziale della scherma in quanto sport di relazione, che sa come pochi altri rafforzare l’attenzione di bambini e ragazzi autistici e con disabilità intellettiva, sono le basi fondamentali di un progetto in cui credo fortemente, e che mi sta a cuore in modo speciale".

Con uno sguardo rivolto al futuro, ma con la consapevolezza di aver gettato delle basi solide e di alto valore morale. Così la scherma italiana si impegna a fare da capofila del panorama sportivo italiano, nell’utilizzo della disciplina come strumento di inclusione di persone affette da autismo e da disabilità intellettive.