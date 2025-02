L’imprenditore morto a 88 anni. Aga Khan, un asso pure come allevatore. Ha fatto la storia

Karim Aga Khan IV (nella foto), venuto a mancare martedì all’età di 88 anni, è stato commemorato da tutti i media del pianeta. Principe e imam, uno degli uomini più ricchi al mondo, imprenditore illuminato e sportivo, ma anche instancabile filantropo, in Italia era noto soprattutto per aver dato vita alla Costa Smeralda e all’Alisarda, nonché come protagonista del jet-set. Noi ricordiamo come sia stato uno dei più grandi allevatori e proprietari di cavalli da corsa della storia. La sua scuderia produsse campioni capaci di firmare le grandi classiche, come l’indimenticabile Shergar, che nel 1981, vinse il Derby di Epsom, l’Irish Derby e le King George VI e Queen Elizabeth Stakes. Tra i purosangue dell’Aga Khan si contano altri 4 vincitori del Derby di Epsom: Shahrastani, Kahyasi, Sinndar e Harzand. E altrettanti vittoriosi nell’Arc de Triomphe: Akiyda, Sinndar, Dalakhani e Zarkava. Fu eletto "Allevatore dell’anno" 12 volte in Francia e 5 in Inghilterra, e "Proprietario dell’anno" per 16 volte in Francia, 2 volte in Inghilterra e una in Irlanda. Shergar fu poi rapito nel 1983 e mai più ritrovato.

Tornando allo sport praticato, fra le trasferte dell’equitazione azzurra del weekend spicca quella di De Luca al "cinque stelle" di Wellington, Usa, dove impiegherà Denver De Talma, deputato all’impegno in Nazionale nella 2° tappa della Fei League of Nations (Ocala, Usa,18-23 marzo), insieme a Bucci, Camilli e la Martinengo.

Paolo Manili