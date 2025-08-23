L’INDAGINE ISTAT. Sedentarietà in calo. Due italiani su tre attivi

Il luogo comune che vede gli italiani come un popolo pigro e poco incline all’attività fisica è smentito dai dati. L’indagine dell’Istat ’La Pratica Sportiva in Italia’ sottolinea un calo della sedentarietà corrispondente all’aumento della pratica sportiva continuativa. Due dati saltano all’occhio: il 28,7% degli italiani fa sport in maniera continuativa e questo porta risultati, medaglie e miglioramento della qualità della vita, certificato dal 32,8% di sedentarietà, dato più basso mai registrato nel paese. Due italiani su tre sono attivi.