Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. L’INDAGINE ISTAT. Sedentarietà in calo. Due italiani su tre attivi

L’INDAGINE ISTAT. Sedentarietà in calo. Due italiani su tre attivi

Il luogo comune che vede gli italiani come un popolo pigro e poco incline all’attività fisica è smentito dai dati....

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Il luogo comune che vede gli italiani come un popolo pigro e poco incline all’attività fisica è smentito dai dati....

Il luogo comune che vede gli italiani come un popolo pigro e poco incline all’attività fisica è smentito dai dati....

XWhatsAppPrint

Il luogo comune che vede gli italiani come un popolo pigro e poco incline all’attività fisica è smentito dai dati. L’indagine dell’Istat ’La Pratica Sportiva in Italia’ sottolinea un calo della sedentarietà corrispondente all’aumento della pratica sportiva continuativa. Due dati saltano all’occhio: il 28,7% degli italiani fa sport in maniera continuativa e questo porta risultati, medaglie e miglioramento della qualità della vita, certificato dal 32,8% di sedentarietà, dato più basso mai registrato nel paese. Due italiani su tre sono attivi.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su