Linea verde in volo verso Los Angeles

di Alessandro Trebbi

C’è un piccolo esercito di nuove leve che scalpitano, nel mondo dello sport italiano. Se vogliamo sognare con questi ragazzi, sognare fino in fondo, l’obiettivo - già abbastanza chiaro nella testa di tutti questi atleti nati tra 2002 e addirittura 2011 - sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dal nuoto, all’atletica, dalla pallavolo al basket, l’Italia di talenti ne ha eccome: il compito del mondo sportivo che li circonda è quello di non disperdere le loro qualità e metterli nelle migliori condizioni possibili per poter agguantare i loro sogni fra tre anni.

CARLOS D’AMBROSIO

La geografia promette bene, per un nuotatore: veneto, come Federica Pellegrini, ha eletto Verona a sede dei suoi allenamenti, proprio come la ‘divina’. Sangue misto e latino, col papà di Napoli e la mamma cubana, classe 2009, D’Ambrosio un’Olimpiade l’ha già fatta, gareggiando nelle batterie della 4x200 stile libero a Parigi 2024, membro più giovane della spedizione azzurra. Già argento nella 4x100 ai Mondiali senior di Singapore quest’anno, ha sbalordito tutti ai recenti Mondiali Junior di Otopeni: tralasciando le medaglie in staffetta, ha vinto l’oro nei 100 e nei 200 stile (staccando in questa distanza il record italiano in 1’45"15) e il bronzo nei 50.

ALESSANDRA MAO

Qui le somiglianze con la Pellegrini sono ancora più vistose, non solo perché è di Venezia, ma anche perché a soli 14 anni (Alessandra è del 2011) sta già viaggiando su tempi migliori della Pellegrini alla stessa età,: ha infatti battuto nei 200 stile i record italiani cadette e junior, entrambi appartenuti alla nuotatrice olimpionica. Ai Mondiali giovanili di Otopeni, con atlete anche di tre anni più grandi, ha vinto il bronzo nei 200 stile, mentre agli EYOF, i Giochi Olimpici Giovanili, ha vinto l’oro nei 100 e nei 200 stile e due ori anche nelle staffette.

UNDER 21 DI VOLLEY

Un’estate di gloria per le Nazionali giovanili di pallavolo: l’Under 21 femminile ha vinto l’oro ai Mondiali disputatisi in Indonesia in agosto, battendo in finale il Giappone 3-2 grazie ai 34 punti di Merit Adigwe (2006), una novella Egonu che sembra poter diventare ancora più potente, e al carisma della capitana Linda Manfredini (2006). I maschi si sono fermati all’argento nella stessa competizione svoltasi in Cina, sconfitti in finale 1-3 dall’Iran, ma anche qui hanno brillato due stelle indiscusse sopra tutti: Pardo Mati (2006), miglior centrale del torneo, e il figlio d’arte Manuel Zlatanov, già titolare nonostante l’età: il figlio di Hristo è infatti soltanto un 2008. Insomma, sembra che il volley sia al maschile che al femminile abbia già trovato atleti in grado di mantenere l’altissimo livello attuale delle due Nazionali.

SALIOU NIANG

Gli Europei di basket hanno rivelato anche a livello internazionale la nascita di una stella: quella di Saliou Niang, nato a Dakar nel 2004 ma trasferitosi sul Lago di Lecco a soli due anni e poi, casi del destino, trapiantato con la famiglia a Bologna dove lo sport nazionale è da sempre la pallacanestro. Dopo due stagioni alla Fortitudo e due anni a Trento che hanno convinto Pozzecco a convocarlo in Nazionale, da quest’anno passerà alla Virtus. Vista la sua fisicità e il suo talento, potrebbe trascorrere veramente poco tempo prima che l’Nba metta i suoi occhi su di lui.

KELLY DOUALLA

La promessa della velocità italiana, nata a Pavia nel novembre 2009, sta bruciando le tappe. Già la scelta del nome (Kelly Ann per intero) pare sia stata un omaggio dei genitori a Shelly-Ann Fraser, giamaicana capace di 3 ori olimpici e 10 ori Mondiali. Il resto ce lo sta mettendo lei: due ori agli Europei Under 20 nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 e una serie di tempi strabilianti, non ultimi i suoi 11"21 sui 100 metri (record europeo under 18) e 7"19 sui 60 metri indoor, anche questo record europeo. Ha scelto di rinunciare alla staffetta 4x100 dei Mondiali di Tokyo, ma questo per aumentare ancora i carichi di lavoro con obiettivi ben precisi.

LUCREZIA ZIRONI

La più ‘anziana’ di questo gruppone è Lucrezia Zironi, modenese classe 2002, che quest’anno è però esplosa a livello internazionale nella canoa kayak: ai Mondiali Under 23 di Montemor-o-Velho in Portogallo la Zironi ha vinto l’oro nel K1 1000 metri, l’argento nel K1 200 e il bronzo nel K1 500, la distanza olimpica nella quale ha gareggiato anche ai Mondiali senior all’Idroscalo di Milano centrando la finale A e piazzandosi settima. Un settimo posto al mondo che, più giovane tra le contendenti alla partenza, può essere migliorato notevolmente in vista dell’obiettivo principale, quello dei Giochi 2028.