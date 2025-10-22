L’infortunio a girma. Escluse fratture. Ma Natan salterà almeno due match

Nessuna frattura ossea per Natan Girma che però sarà costretto a saltare sia la trasferta di Monza in programma sabato (alle 15) che il derby col Modena, in scaletta martedì alle 20,30. I primi esami a cui si è sottoposto il trequartista svizzero-eritreo dopo l’infortunio alla caviglia sinistra causato da un intervento scriteriato di Nikolaou (poi espulso dopo la revisione al var) hanno escluso danni gravi, ma per avere un quadro più preciso bisognerà avere un po’ di pazienza. Anche dal punto di vista articolare non dovrebbero esserci particolari criticità (da costringere ad un intervento, per intenderci), ma l’arto era ancora molto gonfio e bisognerà procedere con cautela. L’ipotesi più accreditata rimanda a circa 15 giorni di stop e questo lo metterebbe in dubbio per la trasferta di Avellino del 1°novembre, ma molto probabilmente già arruolabile per lo scontro diretto con la Virtus Entella dell’8 novembre. Viste le dinamiche e gli iniziali timori si tratterebbe, tutto sommato, di un compromesso accettabile. Certo, l’assenza nel derby col Modena si farà sentire, ma la continuità per il resto della stagione sembra essere preservata. Oggi la squadra effettuerà un solo allenamento pomeridiano. Nel frattempo caos in casa Juve Stabia con il club che è stato commissariato per presunte infiltrazioni mafiose. Un intero comparto dei servizi legati al ticketing, alla security e al settore giovanile sarebbe stato controllato direttamente dalla camorra.

Francesco Pioppi