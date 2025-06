L’iniziativa con i soci del Panathlon a Carrara. Trenta tennisti si danno battaglia. Grande festa sui campi del Club

Tre giorni di gare e oltre 30 tennisti, tra junior e senior, provenienti da diverse regioni. Sono i numeri del campionato nazionale di tennis e padel del distretto Italia del Panathlon presieduto da Giorgio Costa, che si è giocato sui campi del Tennis Club Carrara, la kermesse nata all’ombra delle Apuane da un’idea di Paolo Dazzi. I soci Panathlon si sono sfidati in gironi di round robin nelle varie specialità: nel tennis con singoli, doppi e doppi misti; nel padel con coppie maschili, femminili e miste. Presenti al torneo il consigliere nazionale junior Rita Custodi che, con una pergamena, ha premiato Enrico Simonelli che ha organizzato il torneo per conto del locale club Panathlon.

"Tutto il tennis italiano è in forte crescita – ha detto Simonelli presentando il torneo – la federazione è tra quelle che hanno maggiori disponibilità economiche e dopo il calcio vanta il maggior numero di tesserati. Il padel è nato come ripiego per ex tennisti, ma da ludico è diventato disciplina sportiva". Presenti anche Sandra Federizzi e Roberto Mirigelli, gli organizzatori del campionato nazionale di sci Panathlon, che con una pergamena hanno premiato il coordinatore junior del club apuano Simonerlli. Nel corso della serata al Porticciolo che ha preceduto le gare, sono stati presentati i nuovi soci junior del club del presidente Claudio Sartorio: Virginia Manfredi (tennis), Carlotta Dell’Amico (sci), Sofia Bisellli (tennis, padel, sci), Giulia Vaira (padel, tennis).

Questi i vincitori delle varie categorie del tennis: Riccardo Padolecchia (maschile singolare); Virginia Manfredi (femminile singolare); Riccardo Padolecchia-Ilaria Pezzica (doppio misto). Vincitori nel padel: Caterina Macchiarini-Ilaria Pezzica (femminile); Mario Foce-Marco Foce (maschile); Marco Foce-Isabella Tongiani (misto). Tra i partepipanti anche Sofia Biselli, Chiara Milani, Anna Pietrini, Silvia Nardini, Silvio Manfredi, Guglielmi, Giancarlo Cavagnolo, Arturo Andreoni, Sergio Dalmonte, Enrico Simonelli, Vannucci, Andrea Biselli, Santucci, Marselli, Ferri, Giulia Vaira, Biselli, Delgrande.

Maurizio Munda