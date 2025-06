L’iniziativa per i giovani cestisti. Talent scout a caccia di promesse. Cinque giorni tra esercizi e partite

Per i 50 ragazzi che parteciperanno sarà una vetrina. Per coach e scout, l’occasione di scovare nuovi talenti. L’Elite Euro Talent Showcase di basket che si terrà dal 23 al 27 giugno vede arrivare ad Arezzo ragazzi da tutta Italia e non solo, dai 12 ai 18 anni, per una serie di esercitazioni, allenamenti e partite al Palasport Mario D’Agata e nella tensostruttura del PalaCaurum.

Ci spiega l’iniziativa Tomaso Sasdelli, uno dei direttori di Elite Euro Talent: "È un evento per giovani cestisti che dà loro modo di poter essere reclutati tramite gli scout o i coach presenti. È la settima edizione, la seconda ad Arezzo. Solo nei mesi scorsi siamo stati a Londra e in Georgia. Negli anni scorsi molti sono stati poi chiamati da club italiani e non solo. Ringrazio la Scuola Basket Arezzo che ci ospita nelle sue strutture".

Sasdelli è un volto noto nel basket: da anni è scout Ncaa (il campionato collegiale americano) per l’Italia e l’Europa. "Esportiamo questo tipo di evento e i sistemi di allenamento dagli Usa, adattandoli all’età dei ragazzi. Facciamo una selezione in base a precisi requisiti tecnici e fisici, valutando i candidati e suddividendoli in fasce d’età. Poi il lavoro in campo dipende anche dalle richieste di chi viene a visionare i ragazzi. Organizzeremo anche partite dove possono venire fuori i veri valori dei ragazzi".

Il futuro del basket, insomma, passa anche da Arezzo.