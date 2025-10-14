L’intervento in Spagna: "Tutto è andato bene». Ancora da dettare i tempi di ritorno alle gare. Marquez operato: "Ora parte il recupero»

"Operazione fatta, tutto è andato bene. Grazie per i vostri messaggi e supporto! Modalità recupero on! E non dimenticate... Siamo campioni del mondo". Il recupero di Marc Marquez, appena operato alla clavicola dopo la caduta in Indonesia parte con ottimismo. Il campione spagnolo è stato operato con successo presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Lo rendono noto il Team Ducati e lo stesso Marc, con una serie di foto postate tramite il proprio profilo social.

Lo stesso staff medico che lo aveva visitato sette giorni fa "ha constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari".

L’intervento era una delle possibilità prese in considerazione fin dall’inizio dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo previsto non avesse dato risultati favorevoli. In ogni caso, il recupero di Marc Márquez, che si trova già a casa, "seguirà lo stesso iter e i progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni".