L’intervista al ct: Italia in Prima Divisione, a breve l’esame Verona. Porro, tutto per i Mondiali 2026: "Cavalli al top con impegni mirati»

Inizia oggi a Oslo il girone Europa ovest della Fei World Cup (ci sono Turturiello, la Bratomi, la Pezzoli, Pieraccini), che ogni anno segna l’inizio del calendario indoor. Abbiamo chiesto al selezionatore azzurro Marco Porro una prospettiva sulla seconda parte della stagione, che traghetterà gli sport equestri verso i Mondiali 2026 di Aquisgrana, in agosto. "L’obiettivo – ha risposto il ct – è arrivare ai Mondiali con i migliori cavalli in piena forma, per qualificarci subito all’Olimpiade di Los Angeles 2028".

Quale sarà la strategia azzurra?

"Di cavalli adeguati non ne abbiamo molti, quindi non potremo partecipare a tutti i circuiti. Al Global di Roma, ad esempio, ho condiviso con cavalieri la decisione di lasciare a riposo i cavalli con cui avevano appena partecipato alla finale di Barcellona della LLN, salvo Marbella du Chabli di Casadei, che là aveva fatto solo una manche (nella seconda della Coppa partono solo tre binomi su quattro)".

Una sua valutazione su come è andata al Global di Roma?

"Non abbiamo impiegato i cavalli di punta: ciò non di meno Giulia Martinengo Marquet su Coynor è andata in barrage chiudendo decima su dieci, insomma fra i “top ten”. E solo a causa di una sfortunata caduta: lei è una tigre, combatte sempre, nel “tirare” la gara è arrivata l’incomprensione col cavallo e il ruzzolone, per fortuna senza conseguenze".

Torniamo al programma.

"Ora dobbiamo onorare la World Cup a Verona, il 9 novembre: gareggeranno Bucci, Camilli, Casadei, Gaudiano, Giulia e anche De Luca. A giorni decideremo i cavalli. Poi Paini che dovrà qualificarsi al Gp e Bassi senza accesso al Gp. Giacché saremo in prima Divisione anche nel 2026 (riservata alle dieci migliori squadre al mondo, ndr), avremo poi le tappe LLN di Abu Dhabi in febbraio e di Ocala, Usa, in aprile, ma parteciperemo anche ai Csio di La Baule e Roma-Piazza di Siena a maggio, nonché al Csi “cinque stelle” di Aquisgrana la settimana prima".

Perché Csi ad Aquisgrana e non Csio?

"Aachen in agosto ospiterà i Mondiali, come detto prima, quindi a maggio nell’ambito del Chio, che prevede anche dressage, paradressage, attacchi, volteggio eccetera, il salto ostacoli non avrà la prova a squadre ma un Csi, con Rolex GP. Vedremo a suo tempo chi mandare".

Insomma, inverno e primavera davvero fitti.

"Prima dei Mondiali, a giugno avremo la terza tappa LLN di Rotterdam, più in là quella conclusiva St. Tropez. E intanto testeremo altri cavalli in diversi eventi internazionali".