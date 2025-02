L’intervista alla giovane promessa. Montevarchi, la favola di Galastri: "Scuola e calcio? Non mi pesa»

Il calcio è impegno e sacrificio se si vogliono coronare i propri sogni e sotto questo profilo il giovanissimo Francesco Galastri, classe 2008, balzato dagli Allievi alla formazione maggiore del Montevarchi e al debutto in Serie D, non si tira indietro. Ogni giorno si sveglia alle 6 e da Poppi, dove risiede, raggiunge Arezzo per frequentare l’Isis Fossombroni; quindi a fine mattinata mangia di corsa, riprende il treno per allenarsi in Valdarno con l’Aquila e a metà pomeriggio riparte per compiere il tragitto inverso. Riesce anche a conciliare lo sport con lo studio: vedere per credere la sua pagella. Il ragazzo transitato anche dalla Fiorentina e che si ispira a Federico Chiesa, compirà 17 anni tra 71 giorni, il 29 aprile, e parla con la saggezza del veterano: "E’ una grande emozione aver raggiunto la prima squadra – afferma - e devo ringraziare chi sta credendo nelle mie doti, dalla dirigenza al mister, dal direttore ai compagni che mi sostengono. Da parte mia cerco sempre di dare il massimo per arrivare più in alto possibile". Approdato nel vivaio montevarchino da un triennio, ha giocato prima con gli Under 15 per poi bruciare le tappe, tanto da essere convocato spesso con i più grandi di età: "Sì, è capitato in diverse occasioni – riprende Galastri – il percorso intrapreso mi riempie di orgoglio ed emozione". Domenica con la capolista Livorno, fin qui imbattibile in trasferta, il baby che fa della serietà la sua cifra distintiva lavora sodo per farsi trovare pronto alla chiamata di Rigucci e poter essere in campo nella sua quarta partita consecutiva. Il pensiero finale è per i genitori: "Sono i miei primi tifosi e mi hanno aiutato, incoraggiato e seguito fin da piccolo, dandomi l’opportunità di continuare a sognare".

Giustino Bonci