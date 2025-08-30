L’Italia è già al bivio. Superare la Georgia per scacciare la crisi

di Massimo SelleriDopo l’esordio complicato contro la Grecia all’Italbasket serve un riscatto oggi (ore 14) contro la Georgia. Si gioca sempre a Limassol (Cipro) con gli avversari degli azzurri che arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto la Spagna di Sergio Scariolo. Se è vero che gli iberici non sono più la corazzata che tre anni fa vinse la competizione continentale, dall’altra la formazione che ha in Toko Shengelia il suo leader principale non partiva certamente con i favori del pronostico, ma sul campo ha condotto dall’inizio alla fine. Certo è che anche in questa occasione la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco paga qualcosa dal punto di vista fisico, ma rispetto agli ellenici il gap non è così grande e questo aspetto potrebbe essere un buon punto di partenza.

Per Nicolò Melli quella di oggi sarà la presenza numero 130 con la maglia azzurra andando così a raggiungere Nicolò Melli e Carlton Myers. In questo Europeo il capitano reggiano è chiamato a essere il punto di riferimento per un gruppo che proviene da esperienze molto diverse e che ha qualche difficoltà in più nel completare il suo rodaggio avendo elementi giovani come il play Matteo Spagnolo e il centro Momo Diouf in ruoli chiave. Giovedì sera l’Italia ha anche pagato le polveri bagnate di Simone Fontecchio, una eventualità che difficilmente si ripeterà. "Una serata storta al tiro può capitare e con la Grecia è successo a me - spiega l’ala dei Miami Heats - ma non facciamo nessun dramma e non ci sono problemi. Siamo sereni e per fortuna domani torniamo in campo. La Georgia è una squadra ostica e molto fisica; sarà una battaglia sportiva ma ci stiamo preparando bene e ci faremo trovare pronti".

Oltre a Shengelia la difesa organizzata dal Poz dovrà preoccuparsi dei due big man Nba Sandro Mamukelashvili che nei Toronto Raptors viaggia a una media di 19 punti e 7 rimbalzi a gara, e di Goga Bitadze, che a Orlando confeziona 15 punti a partita. Già in questa partita, però, il ct è chiamato a fare una scelta importante, decidere se continuare ad insistere su un sistema di gioco che ha come obiettivo quello di far segnare agli avversari un canestro in meno, oppure se affidarsi un po’ di più all’attacco, magari pagando qualcosa in contropiede. Come sempre è l’andamento della gara a condizionare questo tipo di decisione, ma il poco tempo che Danilo Gallinari ha avuto per allenarsi con i suoi compagni lo mette in una situazione di difficoltà quando si parla di difesa organizzata.

In tv. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai due, Sky Sport Basket e Dazn.