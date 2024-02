L’Italia per il colpo grosso. La Cenerentola del torneo alla corte dei campioni

Oggi è il giorno dello scontro tra la prima della classe, ovvero l’Irlanda squadra detentrice del titolo e la cenerentola del 6 Nazioni, ovvero l’Italia con sole 13 vittorie su 121 partite. Nel rugby difficilmente le gerarchie cambiano e quando succede è frutto di molti anni di lavoro, impegno e scelte indovinate. Nel 6 Nazioni, un Torneo che sta viaggiando lungo tre secoli di storia, per fortuna l’essere presenti è già un titolo di merito, quasi di vanto. Certo, risultare gli ultimi della classe può apparire mortificante, ma un ultimo della classe c’è sempre stato. Prima dell’ingresso dell’Italia toccava prevalentemente a Irlanda e Scozia stare sul fondo. Tuttavia entrambe nella loro storia hanno via via assestato sempre più zampate vincenti fino ad arrivare addirittura ad aggiudicarsi il Torneo: 23 volte l’Irlanda, 22 la Scozia. In ogni caso la domanda è: possiamo quanto meno fare il colpo grosso contro l’Irlanda oggi all’Aviva Stadium (ore 16.00 in tv su Sky e Tv8)? L’ impresa risulta di quelle ai confini della realtà, ma l’occasione offre l’opportunità di fare esperienza e maturare. Quesada sa di avere il compito di dare all’Italia una identità e di non potersi inventare nulla. Dunque sta provando ad affinare il materiale che ha ereditato.

Dei significativi cambiamenti apportati alla formazione rispetto a quella con Inghilterra, l’unico veramente tattico è la promozione di Varney come mediano di mischia titolare con in panchina Page-Relo. Se vogliamo anche l’utilizzo di Capuozzo ad estremo comporta una diversa valutazione strategica, ma date le non perfette condizioni di Allan (che pure è tra i 23 della formazione) la scelta risulta sostanzialmente obbligata. Così come inevitabile va considerato lo stravolgimento della terza linea. L’inserimento dal primo minuto di Zuliani (molte le aspettative su di lui) e Izekor con lo spostamento di Lamaro a n.8 è principalmente frutto del ko dei due titolari Negri e Lorenzo Cannone. Si tratta di un reparto ’verde’ decisamente vitale, ma anche inesperto, che comunque si troverà di fronte una terza linea irlandese altrettanto inedita con Baird e Conan, prelevati dalla panchina e mandati a fare da scudieri al neo capitano Caelan Doris. I segnali, occasione per fare esperimenti. Non si spiegherebbe altrimenti nel XV iniziale la presenza dei giovani Casey e McCloskey, al posto di due fenomeni garantiti come Gibson-Park e Bundee Aki. Intanto ieri Scozia-Francia 16-20.