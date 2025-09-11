L’Italia torna sui Banchi di scuola. Il coach ex Virtus sarà il nuovo ct

di Massimo SelleriLuca Banchi sarà il nuovo ct dell’Italia. Si attende solo l’ufficialità della federbasket, perché alcune questioni sono ancora da limare, ma ormai è certo che il coach grossetano guiderà la formazione azzurra con uno scopo ben preciso: ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles che si disputeranno nel 2028.

Le tre vie che portano a questo obiettivo aiutano a capire come Banchi si muoverà nella gestione della nazionale. Ai Giochi ci si arriva in tre modi: ottenere un buon piazzamento nella Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar nell’estate del 2027, oppure attraverso i successivi tornei, uno continentale e uno dai confini più allargati, che si disputeranno nel 2028. L’Italia deve ancora staccare il pass per la Coppa del Mondo e per farlo dovrà partecipare ad un’altra competizione che si divide in due fasi. Nella prima dovrà vedersela con Gran Bretagna, Islanda e Lituania in un girone che partirà a novembre e che tra le pieghe del campionato e delle coppe internazionali si chiuderà il 5 luglio. Bisogna arrivare nelle prime tre.

A novembre, sperando che il diavolo non ci metta le corna, il nucleo della squadra sarà composto da quattro giocatori: Momo Diouf, Nicolò Melli, Saliou Niang e Alessandro Pajola. Curioso che tre elementi di questo quartetto facciano parte della Virtus Bologna, l’ultimo club italiano allenato da Banchi. Di certo il coach grossetano dovrà fare quello che ha fatto sotto le Due Torri: vedere in un giocatore la stoffa che altri non vedono e sperare che diventi un abito adatto ad una serata di gala. L’esempio di Diouf è quello più eclatante, ma se ne potrebbero citare altri.

Stabilito questo nucleo e questa modalità di lavoro, poi si tratta di individuare quei senatori in grado di accompagnare il normale ricambio del gruppo. Ed è questo il nodo cruciale che i passato ha limitato i risultati della nazionale. Detto che dall’argento olimpico del 2004, formazioni azzurre sulla carta ritenute fortissime per la presenza di Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari, sono andate peggio di altre potenzialmente più deboli, il ct deve essere lasciato lavorare senza tanti condizionamenti e, quindi, senza tante figure intermedie che spesso servono solo a disturbare quelle che dovrebbero essere semplici comunicazioni dirette.

Nel 2023 Banchi, arrivato quinto con la Lettonia, è stato giudicato il miglior allenatore dei Mondiali. Non occorre andare oltre per capire che la barra del timone deve essere saldamente nelle sue mani.