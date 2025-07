ll pickleball anche a Prato. Il torneo al Tc Bisenzio

Il pickleball è sbarcato a Prato. Il gioco americano, antagonista del padel europeo, ha fatto la sua comparsa in città, grazie all’interesse del Tc Bisenzio che ha ospitato nel suo circolo la prima edizione di un torneo. Ma che cos’è il pickleball? E’ uno sport di racchetta, come il tennis ed il padel, ma più semplice della disciplina europea sia nel gioco che nell’allestimento del campo e che, soprattutto, può essere giocato anche individualmente. Negli Usa è molto diffuso (risulta essere lo sport con la più rapida crescita) e per questa sua popolarità non ha concesso molto spazio al padel. E’ una sorta di ‘tennis in slow motion’, come la definiscono gli appassionati. Ora dunque il suo sbarco a Prato grazie al torneo sulla terrazza del Fabbricone vinto dalla coppia fiorentina del Circolo Chimera Club Alessandro Becagli e Bernardo Pieri che hanno superato in finale i pratesi Alessandro Barili e Stefano Bonechi. "E’ uno sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong - spiega Sandro Becagli, presidente del Tc Bisenzio -. Si gioca quasi sempre in doppio, ma anche il singolo è molto popolare e divertente. La nostra scelta, anche per gli spazi, è stata quella di puntare sul pickeball e la sera abbiamo organizzato degli open day con un torneo che ha visto ben 16 coppie con giocatori provenienti anche da Firenze e Pistoia e dalla Versilia. Accanto a un aperitivo si sono divertiti giovani e meno giovani".

Massimiliano Martini