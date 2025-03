Lo Jolo fa suo il derbissimo contro Casale. Montemurlo in gran forma: goleada e crescita

Un turno ricco di reti e di risultati a sorpresa, il venticinquesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria che si è disputato ieri. E con cinque gare ancora da giocare, tutto (o quasi) può davvero succedere. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove fa festa lo Jolo per aver riconquistato il secondo posto in classifica dopo l’1-0 al Fantaccini nel derby con il Casale. Ma il Settimello capolista continua a recitare il ruolo della lepre e non sarà facile raggiungerlo: bisognerà continuare a vincere e sperare al contempo in una serie di passi falsi dei primi della classe. A metà graduatoria c’è il Prato Nord, reduce dal 2-2 del Galleni con il Sagginale (sottoscritto da una doppietta di Miele). Segno "X" anche per il CSL Prato Social Club, che nonostante la marcatura di Cristiani non è riuscito a violare il terreno di gioco della Virtus Rifredi (1-1). Giornata-no invece per il Maliseti: nonostante una prova non priva di spunti incoraggianti, l’AM Aglianese ha fatto valere il fattore-campo ed una maggior qualità imponendosi per 2-0. Scendendo in Seconda Categoria, la lotta per il comando del girone C è sempre più entusiasmante: la Pietà non è andata oltre l’1-1 al Faggi con la Valbisenzio (Gaggini da una parte, Mazzola per i valbisentini) ma grazie alla contemporanea sconfitta del San Niccolò, la banda Trupia conserva la prima posizione e guadagna un punto sui concorrenti più prossimi. La copertina è senza dubbio per il Montemurlo, che al Nelli ha letteralmente spazzato via il Vernio: i ragazzi di Ermini si sono presi il terzo posto seppellendo i verniatti sotto un netto 8-0. Sfruttando al meglio anche un assist indiretto del Mezzana, che ha bloccato sull’1-1 la Montagna Pistoiese. La Galcianese ha perso di misura in casa, arrendendosi alla Virtus Montale (con i montalesi vincitori per 1-0). E dovrà riscattarsi anche il Tavola, sceso nelle sabbie mobili dopo il ko esterno maturato contro il Pistoia Nord (2-0). Pari a reti inviolate invece Chiesanuova e Bugiani Pool 84. Chiusura con il girone F, dove il Poggio a Caiano capolista era chiamato a vincere per non rischiare di perdere il primato. E così è stato: Ceni e Ciolini hanno griffato il 2-0 che ha permesso alla formazione poggese di vincere 2-0 in trasferta contro l’Avane e di restare a +1 sul Daytona. Continua a correre anche la Virtus Comeana, quarta dopo l’1-0 al Cambi (siglato da Testa) contro il San Giusto. Sia la Polisportiva Naldi che La Querce sono cadute fra le mura amiche, rispettivamente contro il Sesto ed il Doccia: le formazioni ospiti sono riuscite a segnare una volta sola senza subire gol.

Giovanni Fiorentino