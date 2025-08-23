Lo psicoterapeuta Bocci: "Grazie alla partita virtuale la comunicazione migliora» Questo innovativo metodo educativo e terapeutico è promosso dalla Lnd. Il videogioco che cura creando relazioni

di Massimo Selleri

"Vinciamo Insieme" e il "Calcio a Portata di Mano" sono due progetti portati avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti che coinvolgono lo sport digitale nei campi dell’inclusione e del benessere psicologico.

"La Lega Nazionale Dilettanti – spiega il presidente Giancarlo Abete – guarda con grande attenzione a tutte le forme di partecipazione che mettono al centro la persona, il rispetto e l’inclusione. Il calcio digitale, come pratica complementare a quelle tradizionali, rappresenta per noi non soltanto un’opportunità sul piano sportivo, ma anche uno strumento educativo e relazionale, capace di favorire percorsi di crescita, benessere e integrazione. Iniziative come Vinciamo Insieme e Il Calcio a Portata di Mano, oggi arricchite anche dal contributo professionale della Video Game Therapy, vanno in questa direzione: quella di un calcio che unisce, sostiene e genera connessioni autentiche tra le persone".

In particolare la Video Game Therapy aiuta lo sportivo ad essere più libero emotivamente e a concentrarsi sulla sua prestazione sportiva.

"Si tratta di un approccio scientifico - spiega lo psicologo psicoterapeuta Francesco Bocci - che in Italia è attualmente oggetto di ricerca nelle università di Bergamo e di Milano-Bicocca e che a livello internazionale ha raggiunto una solida letteratura. Questi studi hanno confermato che il videogioco può essere uno strumento utile per raggiungere il benessere psicologico".

Come?

"Può influire sui tre livelli della nostra coscienza, allenando quello razionale e quello cognitivo, che si manifesta nelle ’life skill’ quotidiane come l’attenzione, il pensiero creativo e la comunicazione, facendo poi emergere il livello emozionale, liberando e controllando determinati sentimenti. Attraverso una semplice partita il giocatore accende naturalmente e inconsapevolmente parti inconsce che rappresentano i punti cardine del nostro stile di vita e che spesso sono alla base del disagio e delle difficoltà nella relazione".

Come si somministra questa terapia?

"I giocatori vengono selezionati e seguiti da un professionista. Il videogame diventa così uno strumento con cui sperimentare le relazioni: durante la partita creo collegamenti con chi gioca con me, non importa se le persone sono nella stessa stanza o se, invece, sono in dimensioni dematerializzate. Il secondo passo è quello di creare l’effetto ’flow’. Il flow è un concetto coniato dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi ed è l’emergere di uno stato di benessere che permette di sentirsi liberi di comunicare contenuti difficili da esprimere perché ostacolati da una resistenza. Questa condizione viene da un equilibrio tra le sfide che il gioco mi chiede e le competenze che io ho".

La sconfitta viene sempre più letta come fallimento e questo genera spesso timori negli sportivi a tutti i livelli. Non è che questa terapia consente ai soggetti di riappropriarsi del senso del gioco?

"Il bambino attraverso il gioco conosce la realtà. Nessuno costringe il bambino a giocare, lo fa liberamente perché il gioco lo fa stare bene. Più tardi sente l’esigenza di giocare con altri, ma scopre che per entrare in relazione con gli altri bambini deve imparare delle regole. Anche in questo caso è un atto volontario, ma le emozioni che prova, i pensieri che elabora e le decisioni che prende lo fanno stare bene. In sostanza si sente libero anche se osserva delle regole. Il videogioco non solo consente di tornare a vivere quelle sensazioni, ma ha anche una influenza positiva sul sistema nervoso autonomo. Secondo la teoria Polivagale, basata sulle ricerche neurofisiologiche di Stephen Porges, la regolazione del nervo vago aiuta le persone a superare traumi e stress cronici, come appunto può essere quello legato alla paura della sconfitta".