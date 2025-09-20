"Lo spagnolo è cresciuto tantissimo sul piano fisico e ha dimostrato di avere un dritto temibile» Il grande campione del passato rivela anche trascorsi da aspirante calciatore in Prima categoria: "Fui tesserato per il Montemurlo e sono stato presidente del Forte dei Marmi con Bertolucci». "Sinner e Alcaraz senza rivali, sono troppo superiori agli altri. Jannik si ritroverà a Torino»

Adriano Panatta, come sempre, parla senza peli sulla lingua. Sul duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che ha caratterizzato anche gli Us Open vinti recentemente dallo spagnolo spiega che il verdetto è giusto, ma che la sfida tra i due per lo scettro di numero 1 del ranking è ancora apertissima e tutto può succedere. E la chiacchierata con Adriano è l’occasione per parlare delle sue esperienze anche nel campo calcistico che in molti non conoscono ma che lo hanno visto, tra l’altro, scendere in campo come attaccante.

Panatta, iniziamo dal torneo di New York. Esito duro da digerire per noi italiani ma che va accettato.

"Jannik è impressionante quando riesce a imporre il suo gioco. Ma quando trova un Alcaraz così, con tante soluzioni tecniche, dobbiamo ammettere che lo spagnolo ha qualcosa in più. Comunque, tra loro è una partita infinita che è ancora apertissima. Magari la prossima volta vince Sinner in tre set".

Si aspettava una finale più combattuta ?

"Devo dire di sì. Alcaraz ha un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa recuperi quasi impossibili, arriva su palle inarrivabili e ha pure il controllo. E sul dritto diventa più forte di Sinner. Stavolta Carlos ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocita e soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà".

Jannik può tornare presto numero uno del mondo ?

"Loro due sono superiori in maniera quasi imbarazzante nei confronti degli altri, quando giocano al 100% entrambi il match è imprevedibile può vincere sia l’uno che l’altro. Anche se ha perso, per Sinner è cambiato poco. Ora ci sono le Atp Finals che possono essere una grande occasione di riscatto per lui che deve servire meglio perché, quando la prima è sotto al 60% diventa dura. Alcaraz può migliorare prendendo le doti di Sinner, prima fra tutte la costanza, e Jannik quelle del rivale, le maggiori soluzioni: se potessimo fare la shakerata tra i due avremmo il giocatore perfetto".

Ma oltre a essere un grande tennista Adriano Panatta è stato anche un giocatore e un presidente di calcio. Due avventure brevi ma intense.

"Il Montemurlo, squadra toscana della provincia di Prato, inseguiva nella stagione 1975-76 la promozione in Prima categoria. Il presidente era mio amico e volevamo rilevare un Circolo tennis della zona. A me il calcio è sempre piaciuto anche praticarlo e in quel periodo in inverno raramente si giocavano tornei di tennis. Mi offrirono di fare l’attaccante e io accettai esordendo pochi giorni prima del Natale 1975. Non ero al meglio e giocai solo un tempo davanti agli occhi del mio amico Paolo Bertolucci che non lesinò i giudizi velenosi".

La carriera di Adriano come centravanti di manovra non durò molto. Solo poche settimane…

"Pensandoci a freddo era una scelta un po’ incosciente. Nel tennis siamo in due, ci può essere solo uno stress psicologico, un errore che commetti personalmente lo paghi. Nel calcio c’è il contrasto che ti porta ad effettuare uno sforzo fisico notevole. Ma all’inizio della primavera 1976 ero già tornato agli ordini di Mario Belardinelli sui campi in terra rossa. Stava iniziando la stagione dei successi di Roma e Parigi e mi concentrai giustamente sul tennis".

Passa qualche anno e Adriano Panatta diventa presidente del Forte dei Marmi Calcio, insieme al suo amico Paolo Bertolucci.

"Per Paolo e me Forte dei Marmi è un luogo speciale. Anche in quel caso ci convinse un nostro amico, Bruno Vietina. Era l’estate dopo il Mundial e allestimmo una bella squadra, vincendo poi il campionato di Prima categoria 1982-83. Siamo stati presidenti anche la stagione successiva in Promozione Toscana. Il nostro tecnico era Rossano Giampaglia che poi è arrivato sino alla nazionale Under 21 a fine anni Novanta. Qualche soldino ci è costato – conclude Adriano Panatta - ma un’esperienza che ricordiamo sempre".