Lo storico inviato di Striscia si racconta a fondo campo "Una palla colpita bene? Un’emozione quasi fisica Mi alleno tutti i giorni, il mio stile ricorda Stan Wawrinka». Jimmy Ghione: "Il gioco dei sensi. Me ne innamorai»

Il ’poc’ di una palla colpita nel pieno delle corde, o magari "un vincente lungolinea", per un tennista "non c’è nulla di più vicino all’orgasmo". Forse è per questo che quando chiedi allo storico inviato di Striscia, Jimmy Ghione, del suo rapporto con racchetta e pallina parla di "innamoramento".

Colpo di fulmine scattato quando?

"Da giovane, a Torino. Sotto casa mia c’erano dei campi: sono passato una, poi due volte. Alla terza ho deciso che avrei giocato. Nel tempo sono riuscito anche a fare dei tornei di buon livello. Oggi gioco più a padel che è molto diverso, ma quando riprendo in mano la racchetta da tennis mi accorgo che il suono delle corde, la velocità di palla e tutto ciò che questo sport regala a livello sensoriale è veramente unico".

Ogni anno la vediamo scherzare sui campi del Vip Master a Milano Marittima. Ma quando c’è da vincere sul serio che tipo di tennista è Ghione?

"Un po’ alla Wawrinka, con le dovute proporzioni. Rovescio a una mano, tanto top e poco back. Mi piace giocare così, soprattutto sulla terra rossa quando sono a Torino o a Roma, al circolo Due Ponti, dove spesso incontro l’amico Pippo Volandri".

Su, lo dica che lei è uno sportivo a tutto tondo.

"In effetti lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita. Oggi mi alleno tutti i giorni, fra campo e palestra, non mangio, ma mi ’nutro’ in modo sano, bevo alcolici tre volte l’anno e non mi pesa a fronte di un sacrificio che è come svegliarsi presto la mattina: dopo che lo hai fatto non ti pesa più. Nella mia vita, oltre al tennnis, ho corso in auto, giocato a calcio e pure sciato".

Lei e Sinner avete qualcosa in comune allora

"Fare tante discipline aiuta i ragazzi nella cordinazione. Se pratichi uno sport fine a se stesso è difficile che tu possa pensare di dare il massimo, lui ci riesce perché da sempre vive lo sport in tutti i suoi aspetti. Io, per esempio, sono riuscito a vincere un campionato italiano di auto ibride (Coppa Italia Energie Alternative, ndr) davanti a tanti ragazzini, so che è anche merito della mia preparazione perché ogni volta sceso dalla macchina la fatica è tale che perdo almeno tre chili di sudore".

Meglio il tennis di quando era ragazzo lei o quello di oggi?

"La mia infanzia è costellata di idoli oltre la terra rossa. Gerulaitis, Vilas, Panatta...tutti personaggi anche fuori dal campo, un po’ come per la Formula 1 vintage. Oggi è fantastico, ma sono tutti diventati un po’ dei computer".

Cioè?

"Un centimetro di ala di una monoposto può fare la differenza del mondo. Esattamente come una palla colpita in leggero ritardo, oggi se non entra la prima di servizio fai molta faticaa a vincere, si è visto nella finale degli Us Open fra Sinner e Alcaraz. Io stesso, che guardavo la partita da casa, ho notato che c’era qualcosa che non andava nel lancio di palla dell’azzurro".

Chi la emoziona di più dei nostri giocatori?

"Oltre alle incredibili imprese di Sinner, mi piace moltissimo Musetti. Come si dice....gli manca un soldo per fare una lira, ma se riesce a trovarlo chissà che cosa può farci vedere. Inoltre ho trovato in Darderi un giocatore molto interessante. Ma tutti hanno fatto esplodere la popolarità del tennis".

In che misura?

"Io ho un circolo padel di nome Oasj a Noale (Venezia), premiato come centro ecosostenibile migliore d’Italia. C’è molto verde, è costruito con materiali particolari e vicino all’ambiente, ma c’è una cosa che cominciano a chiederci sempre di più".

Cioè?

"Dei campi da tennis, e tutto grazie a questi ragazzi. E’ qualcosa che prima non succedeva. Dopotutto parliamo di uno sport unico, che a livello sensoriale ti regala sensazioni impagabili".