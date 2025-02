L’occasione Teodora in casa dell’ultima. C’è da riscattare la sconfitta dell’andata

L’Olimpia Teodora affronta alle 18 di oggi la più lunga trasferta dell’anno a Teramo e cercare punti contro l’ultima della classe che, finora, ha vinto solo 2 delle 15 partite giocate ed è virtualmente già condannata alla retrocessione, avendo un distacco di ben 15 punti dalla quintultima. Proprio al Costa, nell’andata di ottobre, il Teramo conquistò una delle due vittorie e due dei soli sei punti collezionati finora, sorprendendo un’Olimpia distratta che conduceva 2-1, ma che staccò la spina e cedette il quinto set addirittura per 5-15. Un’Olimpia che non aveva ancora ingranato la marcia che l’ha poi portata al largo delle zone pericolose.

Furono due dei punti non conquistati che suscitarono maggiori rimpianti, proprio perché la squadra ospite non aveva esibito una qualità di gioco particolare. Il quinto set è, peraltro, una costante del campionato della giallorosse: sono ben sette quelli giocati finora, di cui cinque vinti. La squadra di Rizzi può sfoggiare ora una classifica interessante, che consente di affrontare ’a braccio libero’ i vari impegni, senza l’assillo di un risultato da inseguire a tutti i costi e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque, ad eccezione, forse, di Bologna e Vicenza, che dominano il girone e hanno già ipotecato due dei tre posti per i playoff promozione, mentre la lotta per l’ultimo spot è apertissima e coinvolge, almeno in via teorica, anche le ravennati.

Tutte disponibili le giocatrici, reduci dalla trasferta di sabato scorso in Veneto, dove la prestazione non è stata delle migliori, ma sufficiente comunque per impegnare, fino al solito quinto set, le emergenti giovani del vivaio di Conegliano, attualmente la squadra più in forma del girone. Facile supporre un sestetto iniziale con le diagonali Poggi-Casini, Marchesano-Fabbri e Balducci-Pirro, con Franzoso libero e Missiroli a chiedere spazio come prima alternativa per i laterali. Da verificare la situazione di Gabrielli, convalescente da un problema alla spalla ancora non completamente superato.

Marco Ortolani