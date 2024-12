L’oligarca amico di Putin. Usmanov torna in sella alla federazione

Alisher Usmanov, oligarca russo-uzbeko e amico di Vladimir Putin, è stato rieletto presidente della Federazione Internazionale di Scherma con 120 voti contro 26. Era già stato presidente dal 2008 al 2022 quando lasciò per l’invasione russa in Ucraina. L’italiano Paolo Azzi è stato eletto nel comitato esecutivo. Il congresso si è tenuto nella capitale uzbeka Tashkent. "Esprimo la mia profonda gratitudine alla comunità internazionale della scherma per la fiducia e il sostegno", ha detto Usmanov.