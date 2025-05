Lombardi d’oro. Desalu come il vento. Successo nei 200. Vidal da “record“

Fausto Desalu c’è. Alla prima uscita stagionale, nei ’suoi’ 200 metri, l’azzurro, ex medaglia d’oro con la 4x100 a Tokyo 2020, si impone a Bruxelles con il crono di 20.27. Un tempo che assume un bel valore perché fatto con il vento contrario misurato di -1.4. Si tratta del miglior esordio per il lombardo dopo aver ottenuto, qualche settimana fa, il pass per il Mondiale di Tokyo 2025 con la 4x100. "Sapevo di essere in condizione – ha spiegato – e a Guangzhou (in Cina con la staffetta, ndr) avevo già dimostrato di andare forte. Mi aspettavo un risultato di questo tipo e sono molto contento, anche se mi sono sentito un po’ contratto negli ultimi cinquanta metri, ma c’era da rompere il ghiaccio. Non avevo mai fatto un esordio del genere e tornerò in pista domenica prossima a Dresda, in Germania". Lontano dal Belgio, nella seconda edizione del Brixia Next Gen, a Bressanone (Bolzano), brilla la stella di Nicolò Vidal. Il 17enne brianzolo, taglia il traguardo per primo nei 5000 metri, con il tempo di 19:59.28: diventa così il primo marciatore italiano, vicino ai 18 anni, a correre sotto i 20 minuti sulla distanza. Non delude, sempre a Bressanone, Kelly Ann Doualla Edimo del CUS Pro Patria che corre i 100m in 11.52 (-0.3), secondo tempo in carriera.

Giuliana Lorenzo