Lombardia under 23. I migliori giovani e la novità May Stars pronti a conquistare le strade di Oggiono Il Lombardia Under 23, in programma il 5 ottobre 2024, si preannuncia come un'importante vetrina per giovani talenti del ciclismo. La partecipazione internazionale e la presenza di squadre emergenti promettono emozioni e spettacolo.