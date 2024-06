LONGINES EEF SERIES. La Nazionale in campo a Samorin. E’ già in semifinale e punta la serie A

L’Italia scende in campo nel "tre stelle" di Samorin, Slovacchia, tappa della Longines Eef Series, nella quale gli azzurri hanno già conquistato la qualifica della Region South europea per la semifinale (Budapest, 10-14 luglio). Per questo la gara per gli azzurri ha il valore di una "amichevole" e ciò spiega perché il team schierato dal ct Marco Porro comprenda anche binomi "coming-up". E’ composto da Giacomo Bassi (Cape Cod e Twist del Terriccio), Omar Bonomelli (Chippendel de la Tour), Angelica Canonici (Vertigo Z e Lewandowski), Riccardo Pisani (foto Mombelli, Oliver Van’t Heike e Chacco’s Lawito PS), riserva la U25 Sofia Manzetti (Fiolita e Bombay de Beaufour). A titolo individuale gareggiano Gianluca Apolloni (Loretta Key Sr e Balout) e Andre Messersì (Hoklahoma Vdl, Ego di Villagana, Quasimodo vh Molenhof). A Samorin scaturiranno le squadre della Region Central del circuito, che completeranno il lotto di nazioni in campo a Budapest. Circa il ranking Fei, invece, va annotato che se la classifica generale si congelasse oggi, l’Italia sarebbe entro le prime 10 nazioni al mondo e nel 2025 tornerebbe a gareggiare in "serie A", nella Divisione Uno della Fei. La promozione viene stabilita dai punteggi dei singoli cavalieri nella computer list, considerando i migliori 5 per nazione più un under 25. Affinché la promozione diventi realtà serve mantenere la posizione fino a novembre, quando si chiude il computo del ranking.