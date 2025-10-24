L’ora delle EEF Series. Enzo Truppa in giuria anche agli iridati di dressage. Azzurri a Vejer, le star in Belgio puntando Verona

Tanta carne al fuoco per gli azzurri impegnati in diverse trasferte di vario calibro. La principale è in Spagna, a Vejer de La Frontera, tappa della EEF Series con la Coppa delle Nazioni “tre stelle” per la quale Marco Porro ha convocato Argentano (Corna Boy), la Del Signore (Milriston Ps), Moneta (Knock Out), la Pinardi (Mtm Los Angeles) e Pisani (Chaxcco’s Lawito Ps), nonché a titolo individuale Garofalo e Marini (con diversi cavalli ciascuno). Capo-équipe Mario Verheyden. Altri nostri binomi partecipano ai contestuali “due stelle” e al meeting per giovani cavalli coi quali l’Andalucia October Tour 2025 si presenta come un “laboratorio” per il rodaggio di giovani talenti.

Intanto alcune nostre “star” sono al “quattro stelle” di Liegi, con cavalli da confermare ad alto livello: Bucci, Camilli, Lucia Vizzini. Sempre in Belgio, nel “due stelle” di Opglabbeek, ritroviamo Lorenzo De Luca, rientrato quatto quatto dopo il noto infortunio e la lunga convalescenza. Il fuoriclasse azzurro non sarà alla Fei World Cup a Verona (6-9 novembre), presumibile il suo ritorno in Coppa a La Coruna. Intanto la starting list azzurra per Verona è completa: Bucci, Camilli, Casadei, Gaudiano, Grimaldi, la Martinengo, Paini, R.Previtali. E ancora: Bassi, la Del Signore, Grossato, la Pezzoli, Tururiello. Infine Bologni jr, Calabro, L.Coata, E. Grimaldi, Marini, Rolli, Frana.

Ma non solo salto nel week-end: mentre a Borgo La Caccia, Brescia, va inscena l’Arabian Horse European Championship (regia dell’Anica, 100 soggetti da 10 nazioni, esponenti delle migliori linee morfologiche), Enzo Truppa, già impegnato ai Giochi Olimpici di Parigi, è stato nominato Foreign Thecnical Delegate anche ai Mondiali di dressage dell’agosto 2026.