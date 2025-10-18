L’orario cambia gli effetti dell’attività fisica Resta costante l’efficacia sulla circolazione. La camminata mattutina tiene in salute il cuore bruciando i grassi

Esiste un momento migliore per camminare? Numerosi studi hanno evidenziato che a seconda dell’orario della camminata cambiano i benefici per la salute. Camminare il mattino, a digiuno, favorisce l’utilizzo dei grassi come fonte energetica, trasformando questa attività in un mezzo utile per chi vuole perdere peso. Inoltre, aumenta l’energia e la lucidità mentale stimolando la produzione di cortisolo (l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia e migliora lo stato di allerta) e favorisce un sonno più profondo poiché esporsi il mattino alla luce naturale regola la produzione di melationina. Farlo dopo pranzo, riduce i picchi glicemici e migliorata digestione, mentre camminare il pomeriggio, interrompendo la sedentarietà, stimola la circolazione, tutela la salute cardiovascolare e aumenta il dispendio calorico.

Camminare la sera, infine, permette di alleviare lo stress accumulato durante la giornata attivando la produzione di endorfine e serotonina, due neutrotrasmettitori capaci di indurre stati di piacere e di migliorare l’umore. In più, contribuisce a regolare la glicemia, abbassare la pressione sanguigna e i livelli di infiammazione e migliorare i valori dei marker lipidici, come il colesterolo. Orario a parte, quello che conta realmente in termini di salute è la costanza. Camminare quotidianamente riduce il rischio di malattie croniche, migliora il sistema immunitario e promuove la longevità.

Marina Santin