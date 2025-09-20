Lorenzo Bilotti e la sua terza volta ai Giochi Così il centometrista è diventato frenatore "Giochiamo in casa, dovremo essere al top». Dallo sprint al bob a 4: "Ecco la gara della vita»

"A vent’anni? Non avevo nemmeno la pallida idea di cosa fosse un bob". La velocità su pista attraversa tutta la vita di Lorenzo Bilotti: dal tartan al ghiaccio, dai cento metri in apnea a i centocinquanta all’ora di un proiettile con quattro uomini a bordo lanciato giù per un budello ghiacciato. Il velocista si è fatto frenatore, il motore per la partenza del bob a quattro, potenza e spinta massima in una manciata di metri e ora si prepara alla sua terza olimpiade: Milano-Cortina.

Ma partiamo dagli antipodi. Lei è di Barbiano (Ravenna), nel cuore della Romagna spopolano calcio, tennis, e perché no atletica. Da atleta già fatto e finito come ci è arrivato al bob?

"Per i velocisti sta diventando più comune in diversi paesi e anche in Italia. Perché le caratteristiche sono simili: servono molta esplosività e una struttura fisica importante. I giamaicani per primi, ma anche gli inglesi hanno dimostrato che è possibile".

Non ci ha detto di lei però...

"Bisogna andare indietro fino al 2016. Non un gran periodo per me: un amico di famiglia che negli anni ’90 aveva fatto qualche gara di bob mi mise in contatto con la federazione. Lo sport stava un po’ sparendo, e mi proposero un weekend di prova in montagna per conoscere la squadra e provare. Da lì è nato tutto, con le prime discese a Vipiteno e una preparazione sportiva che mi ha fatto guadagnare venti chili di massa, sono entrato nel gruppo sportivo della Polizia. Tutto questo mi ha permesso di fare dello sport il mio mestiere".

Che emozione fu, due anni dopo appena, trovarsi alle Olimpiadi non da velocista ma da bobbista?

"Pyongyang 2018 è stata un’emozione incredibile. Sembrava di stare su un altro pianeta. Sapevamo di non essere competitivi, ma già partecipare è stato il massimo. Quattro anni dopo a Pechino invece fu una situazione surreale, con ancora il peso della pandemia che si faceva sentire".

Ora, quanto peseranno i Giochi di casa?

"Non ne sento tanto il peso, ma piuttosto l’ambizione e il desiderio di far bene. Vogliamo essere attenti a tutto: dal riposo all’alimentazione e giocarci le nostre chance per il podio, in fondo è la gara della nostra vita".

Provate il colpaccio su una pista costruita in tempi record.

"Pur giocando in casa non credo avremo un grosso vantaggio competitivo. L’abbiamo collaudata sì, ma con altri atleti, potremo provarla un po’ di più, ma resta veramente pochissimo tempo. Non è un tracciato super tecnico, ma presenta diverse curve e cambi di piano che, presi in maniera giusta, ti permettono di fare la differenza".

Come ci si sente in un bob lanciato a 150 all’ora su due pattini?

"Come in una lavatrice. Da frenatore dopo la partenza non vedi più nulla perché sei sdraiato, ma percepisci la velocità in ogni fibra del tuo corpo fra spostamenti, pressioni e rumore. L’adrenalina prima di partire poi è come quella dello sprinter, crea dipendenza".

Lei è il motore per la partenza perfetta?

"Diciamo che i comandi per la spinta e per far salire in sincro tutta la squadra passano fra me e il pilota, Patrick Baumgartner. Nello spingere a massima intensità va gestita anche la salita degli altri".

Come ci si allena nel cuore della Romagna dove di piste e ghiaccio non c’è nemmeno l’ombra?

"Singolarmente lavoro su una pista d’atletica. La preparazione è simile a quella per i 100 metri, ma lo scatto va più condensato in 20 o 30. Dieci giorni al mese poi ci si allena tutti assieme per provare le spinte. Infine, quest’anno, inizieremo a ottobre le discese a Cortina", inseguendo il sogno.