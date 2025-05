Lorenzo Musetti al numero 9 del ranking ATP: salta il primo turno agli Internazionali di Roma

Il consueto aggiornamento del lunedì del ranking ATP ha confermato che Lorenzo Musetti occupa la posizione numero 9 in questa classifica mondiale. Un piazzamento prestigioso che gli è stato riconosciuto anche da chi organizza gli Internazionali di Roma, tanto che come Jannik Sinner il carrarino salterà il primo turno e venerdì 9 affronterà il vincente tra il serbo Hamad Medjedovic (n.72) e un giocatore che arriva dalle qualificazioni. Le agevolazioni finiscono qui, dato che nei suoi possibili quarti di finale, invece, potrebbe incontrare Alexander Zverev, numero 3 al mondo e che l’anno scorso si aggiudicò questo torneo. Sabato, invece tornerà a disputare una gara ufficiale anche Sinner. L’evento potrebbe assumere un clamore anche superiore se in questi trentaduesimi dovesse incontrare un altro italiano. Il derby potrebbe essere con Federicò Cinà se il diciottenne palermitano, partecipante a questi Internazionali grazie ad una wild card, batterà l’argentino Mariano Navone, attualmente numero 99 al mondo sebbene un anno fa occupasse il 29esimo posto. Il sorteggio effettuato ieri a mezzogiorno alla Fontana di Trevi diche che anche Matteo Berrettini (29) entra al secondo turno in questo torneo. Venerdì il capitolino dovrà vederserla con chi vincerà l’incontro tra il brittanico Jacob Fearnley (57) e Fabio Fognini, pure lui titolare di una wild card. Andato a ritroso nel programma di questo Atp Master 1000 domani ci sarà il derby tra Flavio Cobolli (34) e Luca Nardi (95) e chi vince troverà, poi, l’australiano Alex de Minaur (8).

Restando a questa prima fase Mattia Bellucci (68) incontra Pedro Marinez (49) con il polacco Hubert Hurkacz (31) che aspetta uno dei due. Il ventitreenne Matteo Gigante giocherà la sua wild card contro il francese Arthur Rinderknech (75) e anche in questo caso è già stabilito l’avversario nel turno successivo: si tratta del ceco Jakub Mensik che occupa la posizione numero 21 nel ranking mondiale. Matteo Arnaldi (37) incontra lo spagnolo Roberto Bautista Agut (56) e chi ha la meglio dovrà poi scontrarsi con Tommy Paul (12). Infine Luciano Darderi (32) aspetta il cinese Yunchaokete Bu (73) in una gara che deciderà chi venerdì dovrà fronteggiare Jack Draper, numero 5 al mondo. Lorenzo Sonego e Francesco Passero, quest’ultimo titolare di wild card, attendono di conoscere il nome del loro avversario che arriverà dalle qualificazioni.

Qualificazioni non particolarmente fortunate per gli azzurri con Jacopo Vasami che è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie (6-2 6-3), Stefano Napolitano da Marton Fucsovics (2-6 3-6) Pierluigi Basile da Thiago Seiboth Wild (2-6 3-6) e Gabriele Piraino da Chun-hsinTseng (2-6 4-6). Giulio Zeppieri è, invece, passato al secondo turno di qualificazione sconfiggendo Pavel Kotov (4-6 7-5 6-3) e oggi affronterà lo statunitense Moreno de Alboran. Supera questo step anche Federico Arnaboldi che ha sconfitto Tiago Montiero 7-6 (5) 6-7 (5) 6-3 e troverà Otto Virtanen.

Oltre alle due italiane direttamente ammesse, Paolini e Bronzetti, ce ne sono altre otto con wild card per un totale di 10 nel femminile. Jasmine Paolini è nel lato di semifinale di Iga Swiatek e nel quarto dell’americana Jessica Pegula, ma soprattutto con un potenziale terzo turno con la tunisina Ons Jabeur e un ottavo altrettanto spettacolare con la ceca Karolina Muchova. Possibile il derby con Giorgia Pedone, che ha pescato forse uno dei nomi che avrebbe gradito di più, l’australiana Lulu Sun. Nella parte bassa del tabellone sei delle dieci italiane al via. Lucia Bronzetti trova la recentemente rientrata lettone Anastasija Sevastova, mentre Nuria Brancaccio affronterà la statunitense Peyton Stearns. Non è stata molto fortunata Sara Errani, la quale si trova di fronte Naomi Osaka: la giapponese ha appena vinto il 125 di Saint Malo, primo suo successo sul rosso. Elisabetta Cocciaretto affronterà l’armena Elina Avanesyan.Nella parte alta, dove si trova la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, c’è una qualificata per l’esordio da italiana di Tyra Caterina Grant, dunque si attenderà per capire chi avrà. Federica Urgesi è la più penalizzata dal sorteggio tra le azzurre, visto che ha pescato la canadese Bianca Andreescu. Arianna Zucchini troverà una qualificata, mentre si preannuncia molto problematica la gara per Lucrezia Stefanini contro la russa Veronika Kudermetova, che è andata vicina agli ottavi a Madrid. Anche in questo caso le qualificazioni hanno visto uscire subito le italiane Nicole Fossa Huergo, Federica di Sarra, Angelica Raggi, Anastasia Abbagnato e Lisa Pigato.

In attesa del tabellone di doppio, ha destato qualche sospetto sulla condizione fisica di Matteo Berrettini il fatto che sia stata ritirata la coppia che aveva formato con suo fratello Jacopo.