Lorenzo Musetti avanza agli ottavi del Roland Garros, sfiderà Holger Rune

di Massimo SelleriLorenzo Musetti batte l’argentino Mariano Navone e si qualifica per gli ottavi di finali dove domani troverà Holger Rune, numero 10 nel ranking atp. Nell’incontro di ieri il carrarino è partito a freddo perdendo il primo set per 4-6 e poi si è ampiamente riscattato nei successivi tre parziali aggiuficandoseli per 6-4 6-3 6-2. Chiaramente l’asticella si alza per il numero 7 al mondo, ma contemporaneamente salgono anche le sue quotazioni in questo Roland Garros. Non è andata altrettanto bene per Matteo Gigante che in questo terzo turno dello slam francese è stato eliminato per 6-3 6-3 6-4 dall’americano Ben Shelton. Il capitolino non è riuscito ad esprimere quella pulizia che ha messo in campo nei precedenti due incontro e soprattutto al servizio non è stato così continuo.

Jannik Sinner affronta oggi Jiří Lehečka. L’inizio dell’incontro non avverrà prima delle 12.10 con il numero uno del mondo che è chiamato a fare un ulteriore passo in avanti verso quel risultato che tutti si aspettano. Se è vero che la terra non è il campo preferito da Sinner, resta il fatto che quanto fatto vedere a Roma fa sperare i suoi tifosi almeno nella finale. Il tennista ceco occupa la posizione numero 34 del ranking atp e non starà di certo di guardare, ma non è neppure un mistero che il pronostico è tutto a favore dell’azzurro che agli ottavi troverebbe il russo Andrey Rublev che ha già passato il turno dato che Arthur Fils si è ritirato per infortunio.

Flavio Cobolli deve realizzare una vera impresa se vuole staccare il biglietto per gli ottavi. Oggi il capitolino affronta Alexander Zverev e quando si parla del tedesco il ritornello è sempre lo stesso. Pur non avendo mai vinto uno slam è il numero 3 al mondo e questo suo piazzamento così alto lo deve al fatto che probabilmente non ha rivali quando si parla di forza e e di potenza, mentre il discorso si ribalta quando si parla della concentrazione. In altre parole la prima arma da utilizzare contro di lui è la pazienza. Agli ottavi anche Carlos Alcaraz che elimina in quattro set il bosniaco Damir Dzumhur. Incontrerà Ben Shelton, numero 13 del ranking.

Jasmine Paolini è l’unica azzurra rimasta in gara in questo Roland Garros. Ieri la numero quattro nel ranking wta ha sconfitto la tennista ucraina Julija Starodubceva con il risultato di 6-4 6-1 e si è qualificata agli ottavi confermando il suo ottimo stato di forma. Domani troverà l’ucraina Elina Svitolina che sempre ieri ha avuto la meglio sulla statunitense Bernarda Pera 7-6 (4) 7-6 (5).