Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros

TENNISdi Massimo SelleriLorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz (nella foto in basso),, ovvero la semifinale del Roland Garros dove si affrontano due tennisti che stanno costruendo la loro carriera su uno stile diverso rispetto alla maggior parte dei loro colleghi. È stato lo stesso carrarino a sottolineare come il suo sia un tennis datato basato sull’eleganza dove i servizi ai 200 Km all’ora hanno poco spazio. Un modo di giocare che, pur essendo considerato fuori moda, non ha impedito all’azzurro di entrare nella stretta cerchia dei Top10 del ranking Atp con la possibilità di diventare il numero 4 al mondo se oggi (ore 14.30) riuscisse a strappare il biglietto per la finale. Lo spagnolo, invece, di bordate durante la gara ne tira tante e sono così toste da averlo spinto all’attuale secondo posto nel ranking, con una breve apparizione anche in prima posizione. Eppure nonostante questo piazzamento lui si sente una persona normale e per questo vuole fare la vita di un ragazzo di 22 anni dando il giusto spazio al divertimento senza eccessi e con poche rinunce perchè "il tennis non è tutto". Un educato guascone che con questo atteggiamento ha saputo pure conquistare il pubblico del Foro Italico pur avendo vinto contro l’idolo di casa Jannik Sinner.Alcaraz prima di battere l’altoatesino aveva eliminato proprio Musetti, ripetendo quello che era accaduto a Montecarlo. I due hanno nella terra rossa il loro campo di gioco preferito, sebbene in questa stagione Carlos sia sempre stato superiore a Lorenzo. Anche ampliando la ricerca alle annate precedenti la statistica non migliora. Il primo incontro tra i due avvenne ad Amburgo nel 2022 e lì fu l’italiano ad avere la meglio, poi ci sono stati 5 successi consecutivi dell’iberico. Anche alle ultime Olimpiadi, disputate proprio a Parigi, Alcaraz è andato meglio di Musetti. Pur non essendosi incrociati, il primo ha messo al collo la medaglia d’argento, mentre il secondo ha vinto la finale di consolazione conquistando il bronzo.