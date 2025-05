Lorenzo Ricci trionfa alla 47ª Maratona delle acque di Terni

TERNI - La 47ª edizione della “Maratona delle acque” di Terni, con 500 iscritti ufficiali, ha visto trionfare Lorenzo Ricci. La manifestazione, organizzata dalla Amatori Podistica Terni, è partita dai giardini della Passeggiata e ha visto la partecipazione degli sbandieratori di Amelia. Tante squadre sono arrivate da fuori regione (circa 40), con la massiccia partecipazione dell’Atletica Porcari di Lucca con 58 partecipanti.

La vittoria della 20 km è andata a Lorenzo Ricci della Libertas Orvieto che ha coperto il tragitto in 1 ora 24 minuti e 34 secondi. Alle sue spalle si è piazzato Marvin Perugini della Polisportiva Servigliano ASD con il tempo di 1 ora 27 minuti e 39 secondi. Podio completato da El Makhrout Cherkaoui della ASD AT Running con 1 ora 29 minuti e 40 secondi.

In campo femminile il successo è andato a Fabiola Cardarelli della #IloverunAthletic Terni che ha corso i 20 Km in 1 ore 43 minuti e 57 secondi. Al secondo posto, Lorena Piastra della TX Fitness SSD Arl, al traguardo con il tempo di 1 ora 50 minuti e 20 secondi. Al terzo posto, Federica Ranucci della #IloverunAthletic Terni, che ha fermato il cronometro a 1 ora 50 minuti e 45 secondi. Nella 10 Km il successo è andato a Gabriele Frescucci della ASD AT Running che ha completato il percorso in 29 minuti e 32 secondi.