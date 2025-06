Lorenzo Rocco ed Emilia Lu Knapik trionfano al V Memorial Poppy Vinti

Lorenzo Rocco ed Emilia Lu Knapik sono i vincitori del V Memorial Poppy Vinti, quest’anno dedicato ai giovani con un torneo internazionale Tennis Europe Under 16 Maschile e Femminile, giocato sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia.

Nel tabellone maschile il titolo è andato alla prima testa di serie, il sardo Lorenzo Rocco tesserato per il Tc Cagliari ed allenato da Martin Vassallo Arguello. In finale il giovane tennista isolano ha avuto la meglio sulla quinta testa di serie, il napoletano Marcello Longano del Tc Poseidon, con il punteggio di 64 62.

Nel tabellone femminile impresa della polacca, di origine cinese, Emilia Lu Knapik. La giocatrice tesserata per la Tennis Training Foligno ha rimontato e vinto una autentica maratona al cospetto della sarda Sofia Del Balzo Ruiti, che dopo essersi aggiudicata il primo set, ha subito la reazione avversaria. Il punteggio finale 26 76 64 in favore della Knapik, proveniente dalle qualificazioni, testimonia il grande equilibrio della finale, disputata davanti ad una bella cornice di pubblico come anche la finale maschile.

I titoli di doppio sono andati a Leonardo Cicchinelli e Matteo Rusca ed alla coppia composta da Camilla Fabbri e Noelle Zema.

Il V° Memorial Poppy Vinti è patrocinato da Regione Umbria e Comune di Perugia e sostenuto dagli sponsor Fornaci Briziarelli Marsciano, GIMA Gruppo Italiani Mangimi, Emmepi Group ed Head. Alle premiazioni, oltre ai maestri dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana, hanno presenziato il presidente ed il vicepresidente del comitato regionale umbro della Fitp, Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni.