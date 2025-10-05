L’Orvietana rialza la testa e stende il Foligno. Caon (doppietta) e Tenkorang portano tre punti

ORVIETANA 3 FOLIGNO 1

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Tronci (70’ Barbini), Ricci, Mauro, Berardi, Caon, Herrera Q., Konè (80’ Tenkorang), Simic, Marchegiani. All. A. Rizzolo (in panchina Broccatelli)

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca, Della Spoletina, Cottini, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (85’ Marchetti), Khribech, Tomassini, Sylla (72’ Pupo Posada). All. A. Manni

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Eusino – Camilli)

Marcatori: Caon (O) 31’, 84’- Tomassini (F) 32’, Tenkorang (O) 80’

ORVIETO - All’Orvietana viene bene lo sgambetto che fa la differenza. Il Foligno ci mette anche un po’ del suo, alla fine il risultato premia la squadra più umile e generosa vista sul campo. Sarà, anche, stato per la fame arretrata dopo quattro sconfitte consecutive o per il gusto del derby ma con i due nuovi giocatori schierati un po’ a sorpresa quella di Rizzolo è parsa un’altra squadra. Il tecnico ha potuto seguirla solo a mezzo telefonino. Quanto fatto dai ragazzi avrà funzionato meglio di qualsiasi integratore. L’impatto dei due nuovi, Herrera Quintero e Kone, centrocampista e attaccante, hanno subito trovato il consenso della tifoseria. Herrera ha messo un po’ d’ordine a centrocampo e, una volta aggiustata la posizione ha recapitato palloni importanti a quelli davanti. Di Kone ha stupito il modo di interpretare la partita, giocando con profitto a tutto campo, quanto lucido nel saper approfittare di situazioni dalle quali portare insidie. Loro due a parte, Caon è apparso incontrollabile, Formiconi insuperabile, gli altri hanno speso anche gli spiccioli di quello che avevano in tasca. Quanto a possesso il Foligno ha fatto il grosso del lavoro, peraltro ben arginato dalla disposizione dell’Orvietana, capace di rendersi pericolosa nelle circostanze in cui ha potuto manovrare di rimessa. Caon, versione guastatore, aveva provato già dopo 8’ a trafiggere Rossi, bravo a rintuzzare con i piedi la minaccia. Lo scadere della mezz’ora dava un primo senso alla partita. Kone, pronto a approfittare di un’uscita mal riuscita della difesa ospite, serviva Caon sulla corsa. Il destro dell’attaccante era imprendibile per Rossi. Il tempo di festeggiare e Tomassini ristabiliva la parità con un colpo di testa su cross di Pellegrini. Prima della pausa Formiconi era per due volte protagonista deviando in angolo un pallone comparso all’improvviso versione drone e bloccando a terra la palla colpita di testa da Pellegrini a botta sicura. Una parata che ha dell’impossibile e, forse, cambia il senso alla partita. L’Orvietana da prova essere più scaltra nell’approfittare delle leggerezze altrui. Ancora, la poca attenzione in uscita mette Tenkorang, da poco entrato, solo davanti a Rossi. Il numero undici non sbaglia. Il Foligno sbanda e Caon lo punisce per la terza volta.

Roberto Pace