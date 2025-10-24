Lotta Greco-romana: sorride il Cab. Campionati iridati in Ungheria:. Zappalà conquista l’argento

Un argento mondiale per il Cab, firmato da Alessandro Zappalà nella lotta. Si sono chiusi i mondiali Lotta Veterani, a Tatabanya (Ungheria), con il podio, nella categoria 88 chili, di Zappalà allenatore del Club Atletico Bologna, unico italiano a salire sul podio nella greco romana. Zappalà è riuscito vincere la prima lotta contro il turco Kaia in un incontro tiratissimo che lo ha visto prevalere 11-8. Nel secondo combattimento contro l’atleta di casa Angyal, l’azzurro era stato penalizzato dall’arbitraggio casalingo.

Riuscito a tornare in piedi, Zappalà ha sfoderato il suo potente ribaltone, una rovesciata che non ha lasciato scampo al magiaro riuscendo così a conquistare la finale per il primo posto contro il francese Calixte.

Brutto cliente il transalpino che in passato aveva già vinto medaglie nella categoria dei 100 chili. Nel corso dell’incontro per l’oro, Zappalà era riuscito a portarsi in vantaggio 2-0 ma il francese è riuscito a recuperare 4 punti vincendo 4-2. Grande soddisfazione per il presidente del Cab Paolo Landuzzi.