L’ottocentista bresciano è reduce da un’ottima rassegna iridata. Pernici: "Una stagione da 9. Record? Non ci penso»

Tra i giovani rampanti del movimento dell’atletica azzurra c’è anche l’ottocentista bresciano Francesco Pernici. Ventidue anni, alla quinta presenza in maglia assoluta, ha sfiorato la finale del Mondiale di Tokyo, con un crono importante. Il lombardo, che ha iniziato grazie al nonno e la cui mamma era iscritta all’Atletica Vallecamonica, alla sua stagione dà un 9 pieno. I risultati, ammette, sono arrivati quando ha smesso di pensare ai tempi e ha cominciato a divertirsi.

Come valuta il suo mondiale? "Sono tornato con tanta consapevolezza di quello che è il mio valore. In più, come esperienza di gara, confrontarmi con i migliori del mondo e riuscire anche a starci davanti è stato motivo d’orgoglio, per me e per il mio allenatore. Abbiamo fatto un gran lavoro in questi mesi ed anni".

Che valore ha il tempo di 1:43.84?

"Non era una gara con le migliori condizioni, ma l’ho corso in semifinale mondiale a quattro centesimi dalla finale. Ho fatto il personale, nell’ultima gara di stagione, scendendo sotto il muro dell’1.44. Certo, brucia non essere arrivato in finale per pochissimo: è solo questione di resistere un passo in più. E poi la finale è stata stratosferica. Bastava mettersi in ultima posizione e si poteva fare un bel risultato, ma sono fiducioso, non ho fretta. Alla mia stagione do 9, l’unica pecca è il quarto posto all’Europeo U23. L’obiettivo era la medaglia, dopo il personale in semi non sono riuscito a dare il meglio".

Ci pensa al record italiano di Marcello Fiasconaro?

"I record sono fatti per essere battuti: se dovrà cadere, cadrà, non lo inseguo".

Ha mostrato alle telecamere la foto del suo allenatore, Dalmazio Bersini...

" Lui non è potuto venire in Giappone. Prima di partire mi ha dato quella foto e mi ha detto: "portami con te, non ci sarò, ma sarò lo stesso lì". In batteria l’ho messa dentro la sacchetta delle scarpe chiodate. Poi, il giorno della semifinale ho pensato di inserirla nel chip dietro al pettorale. È stato bello, una bella cosa. Avrei voluto rifarlo per la finale. Il nostro rapporto va oltre l’atletica: è stato ed è come un padre. Mi ha trasmesso e insegnato tanti valori, mi ha cresciuto, faremo tanta strada insieme".

Come gestisce la tensione pre gare?

" A Tokyo, i giorni prima ho fatto delle camminate, ero tranquillo, scherzavo con gli altri. La città mi è piaciuta, di solito preferisco la montagna, io abito in Val Camonica, ma mi ha colpito. Poi in prossimità, cambia l’atteggiamento, ti focalizzi. L’aspetto mentale conta, l’ho capito agli Europi U23, non riuscivo a stare tranquillo prima della finale, non è facile, serve esperienza. Cosa le piace degli 800? Sono la mia vita, la gara più bella, mi danno emozioni che non riesco a descrivere, me ne sono innamorato.

G.L.