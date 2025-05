Luca D'Andreis conquista il bronzo al Campionato italiano Cadetti A1

Luca D’Andreis, del Judo club Sakura Osimo, porta a casa una prestigiosa medaglia di bronzo tra i 24 atleti in gara nella categoria 66 chili al Campionato italiano Cadetti A1 di Mola di Bari. Con il podio conquista anche la cintura nera. Ottimo piazzamento anche per il compagno di squadra Mattia Giuliodori nei 60 kg e per Diego Mori, della Polisportiva Senigallia, negli 81 chili, entrambi quinti.

D’Andreis è cresciuto sul tatami del Judo Sakura Osimo dall’età di 6 anni. Durante il Covid si è sempre allenato, a casa durante il lockdown nel proprio garage, dove i genitori avevano allestito un tatami di poco valore, poi all’aperto per poi tornare in palestra. Non è nuovo a titoli del genere: nel 2023 si era "laureato" campione italiano esordienti B A1 Fijkam, vincendo tutti gli incontri prima del limite con 4 Ippon (punteggio massimo che conclude l’incontro). Era il primo titolo italiano che il Judo club Sakura Osimo ha portato nella propria città, grazie anche alla sinergia che si era creata tra l’atleta e il suo tecnico che all’unisono hanno raggiunto questo strepitoso risultato, insieme anche a tutto il gruppo dei judokas e dei tecnici presenti durante le sessioni di allenamento.

"Complimenti agli atleti e loro società per gli ottimi risultati e un plauso anche a tutti gli altri atleti marchigiani partecipanti - dicono dal club che si congratula con i tecnici dello staff Sakura – che con dedizione curano tutti i giorni i propri iscritti, partendo dai più piccoli fino agli atleti più esperti. La dirigenza è certa che il lavoro che si sta svolgendo darà ancora lustro al nostro sodalizio sportivo".