Luca Gemello: stagione positiva con 13 clean sheet per il portiere del Perugia

Una partenza in salita, prevedibile, poi una crescita costante, con grandi giornate ed altre un po’ anonime o con qualche sbavatura. Alla fine, il bilancio della stagione di Luca Gemello è positivo. Il numero uno biancorosso era reduce da stagioni in categorie superiori, con il Torino in serie A, ma da spettatore in panchina, senza la partita. Il portiere arrivato l’estate scorsa, a titolo definitivo, e con un contratto fino al 2027, nonostante la stagione da dimenticare, ha collezionato 13 clean sheet, gare senza subire gol. Un buon quinto posto, alle spalle del portiere della Ternana, Vannucchi, di quello dell’Arezzo, Trombini, della Vis Pesaro Vukovic e del Gubbio, Venturi. Tutte squadre che hanno chiuso la stagione all’interno della griglia play off. In alto in graduatoria anche come para-rigori, due su sei, al quarto posto in classifica.

Insomma, il Perugia non è scontento. Perché se è vero che nel corso della stagione si è macchiato di qualche errore, c’è altresì da dire che nelle partite più sentite è stato il protagonista assoluto. Come in occasione dei due derby contro la Ternana, sia all’andata del Curi che al ritorno allo stadio Liberati.

Il Perugia ora si trova a dover compiere la scelta del portiere che gli farà compagnia, il "secondo". Non ci sarà Albertoni, che ha il contratto in scadenza e nelle intenzioni della società biancorossa ci sarebbe quella di prendere un estremo difensore di livello. Un numero uno che possa essere al pari del portiere che oggi sulla carta è il titolare della prossima stagione. Insomma ci sarà una sana concorrenza per un posto tra i pali.

La società di Pian di Massiano avrebbe già fatto qualche sondaggio con portieri di esperienza che potrebbero fare al caso del Grifo e del gioco che intenderà impostare l’allenatore Cangelosi.