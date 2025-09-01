Lucchese, buona la prima. I rossoneri convincono

Larcianese 1 Lucchese 2

LARCIANESE (4-3-3): Della Pina; Porciani, Di Giulio, Marianelli, Martinelli; Iannello (31’ st Falconi), Salerno, Lucaccini (29’ st Belluomini); Tocchini (16’ st Bolognini), Ba, Falorni.(A disp.: Xillo, Di Vita, Ferretti, Ndiaye, Fiore). All. Cerasa.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini (20’ pt Allegrucci, 9’ st Rotondo); Russo (36’ st Palma), Palo, Bartolotta; Caggianese, Piazze (32’ st Galotti), Maggiari (21’ st Palma). (A disp.: Rossi, Xeka, Morisi, Pastor, Riad, Picchi). All. Pirozzi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 16’ pt Lorenzini, 41’ pt Lucaccini, 42’ st (rig.) Caggianese.

Note: ammoniti Bartolotta, Palo e Tocchini; angoli 4-4; recupero 2’ pt e e 4’ st.

MONSUMMANO TERME – Inizia con una vittoria l’avventura della nuova Lucchese in Coppa Italia, e mercoledì 17 settembre tornerà di nuovo in campo questa volta al Porta Elisa per affrontare nell’ultima gara del triangolare il San Giuliano. Finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Mister Pirozzi schiera il 4-3-3 per affrontare la Larcianese nella prima giornata di Coppa Italia. I rossoneri si fanno vedere in avanti al 13’ con Piazze che serve Maggiari, che spalle alla porta prova a sorprendere Della Pina. Bell’azione sulla destra con Venanzi, che crossa al centro per dove Lorenzini tra una selva di gambe, riesce a mettere la palla rasoterra alle spalle del portiere pistoiese.

Poco dopo l’autore del gol in uno scontro di gioco ha la peggio e deve lasciare il campo per una botta alla caviglia sinistra, al posto Allegrucci. I padroni di casa faticano a creare occasioni pericolose e si fanno vedere al 26’ dalle parti di Milan con Ba, che riesce a conquistare il primo angolo. Di nuovo in avanti i rossoneri con un tiro da trenta metri di Bartolotta, che finisce di poco a lato. I padroni di casa pareggiano al 41’ con Lucaccini, che sfrutta uno svarione difensivo e batte in uscita Milan. Primo tempo che termina in perfetta parità con i ragazzi di Pirozzi che chiudono in avanti.

La ripresa inizia senza nessun cambio nelle fila rossonere. Al 6’ punizione da trenta metri di Santeramo, che la difesa di casa devia in angolo. Ancora un infortunio sull’out di sinistra con Allegrucci costretto ad uscire al 9’ al suo posto Rotondo. Poche le occasioni degne di nota, con la Lucchese che ha provato a tornare nuovamente in vantaggio, ma la Larcianese ha concesso pochi spazi. Al 22’ è Bartolotta, uno dei più attivi che prova a sorprendere Dalla Pina, dopo la bella imbeccata di Palma, ma il portiere di casa riesce a parare. Intervento decisivo alla mezz’ora del portiere pistoiese su Piazze, che calcia a botta sicura.

Milan salva il risultato al 34’ con Marianelli, che costringe l’estremo difensore rossonero alla deviazione in angolo sul primo palo. Al 42’ tocco di mano in area di rigore di Porciani sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Dagli undici metri Caggianese batte Della Pina e chiude il match. In pieno recupero la Larcianese ha due occasioni per pareggiare, ma prima Milan e poi il palo salvano la Lucchese.

Alessia Lombardi