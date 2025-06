Lucchese, giorni febbrili per il bando. A inizio settimana tutti i dettagli

Notizie di Palazzo Orsetti assicurano che all’inizio della prossima settimana arriverà in Comune la lettera targata Figc contenente tutti i requisiti per partecipare al bando, che è già pronto e che dovrebbe rimanere aperto almeno una quindicina di giorni. E’ vero che il campionato di Eccellenza dovrebbe iniziare intorno al 7 settembre, ma prima nascerà una nuova società e prima potrà essere messo mano al progetto sportivo, che dovrebbe riportare la Pantera tra i professionisti nel giro di qualche anno.

Si tratta di avere ancora un po’di pazienza e poi sapremo finalmente chi saranno i ‘pretendenti‘ alla mano della Lucchese. Questa volta il bando non dovrebbe andare deserto.

Anzi, si prospetta una corsa con almeno 3-4 soggetti interessati a far ripartire i rossoneri dalla Eccellenza.

I nomi? Al momento conosciamo quelli di Capaccioli e Felleca, ma tra i due potrebbe inserirsi un gruppo toscano. E i lucchesi? A quanto pare non dovrebbero esserci tra coloro che ci metteranno la faccia. Ma anche in questo caso è più logico aspettare l’uscita del bando e i nomi e cognomi di chi vorrebbe venire a fare calcio a Lucca, sapendo in partenza due cose. La prima è che non ci saranno debiti da pagare; la seconda è che la "casa" dovrà essere costruita dalle fondamenta, a cominciare dal dare il nome al nuovo club, alla creazione di un minimo di staff interno-organizzativo, per arrivare alla realizzazione di una squadra, con tanto di nuovo staff tecnico, che abbia certi requisiti, tecnico-caratteriali indispensabili per disputare un campionato, all’altezza della città che difende, anche se oggi il "brand" Lucchese non è più lo stesso di una ventina di anni fa, ma che rappresenta pur sempre 120 anni di storia, Diciamo la verità.

Se dovesse arrivare qualche personaggio da fuori a salvare quel poco da salvare che è rimasto, sarebbe l’amara conferma che da queste parti il calcio non interessa, se non ai tifosi. Comunque, chi dovesse aggiudicarsi il bando, sarebbe il benvenuto. Spetterà alla commissione costituita ad hoc dal Comune scegliere la proposta più credibile e fattibile sia dal punto di vista economico che tecnico, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso.

Emiliano Pellegrini