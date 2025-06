Lucchese: Nuovi Imprenditori Pronti a Rilanciare la Squadra dall'Eccellenza

Due le notizie più importanti emerse, ieri, a margine della conferenza stampa di sindaco ed assessore sul futuro della Lucchese. La prima: a giudizio dell’amministrazione comunale ci sono già quattro-cinque personaggi disposti a far ripartire la Pantera dall’Eccellenza, a bando non ancora pubblicato. Non è stato detto se siano imprenditori lucchesi oppure forestieri. Ma questo poco importa. Quello che importa è che siano persone serie, credibili, che abbiano un progetto sportivo di rilancio del calcio rossonero nel medio-lungo periodo.

Ora bisognerà vedere anche se Fabrizio Capaccioli, lo stesso che aveva trattato il titolo del Ghiviborgo, sarà interessato a partecipare al bando per far ripartire la Lucchese dall’Eccellenza. In un vocale, il rappresentanet di "Asacert" non lo aveva affatto escluso.

Il sindaco ha, poi, aggiunto che sono stati interpellati tutti i "big" dell’industria lucchese, ma che nessuno sarebbe interessato ad entrare direttamente in una nuova società, ma che tutti o gran parte di loro, appoggerebbero dall’esterno – evidentemente sotto forma di sponsorizzazioni – , il futuro nuovo gruppo dirigente. Tutto dipenderà dal progetto.

L’importante, comnunque, è che il mondo imprenditoriale locale "accompagni" chi si imbarcherà nella nuova avventura rossonera, anziché rimanere insensibile, come, purtroppo, è accaduto in passato, quando si trattava di far fare il salto di qualità a quelle società che avevano raggiunto i più alti livelli sportivi, come il Gesam Le Mura di basket femminile che, dopo aver vinto lo storico scudetto in serie "A1", rinunciò a partecipare all’Eurolega, perché nessuno, a Lucca, mise fuori 300mila euro.

Dal canto suo l’assessore Barsanti ha confermato l’importanza dell’investimento fatto dall’amministrazione per mettere a norma il "Porta Elisa", attraverso la costruzione di nuove torri-faro. Perché, è bene ricordare che, oggi, lo stadio è "off-limits".

Ora le attenzioni dei tifosi si spostano sui nomi di quei personaggi che hanno manifestato l’interesse a far ripartire dalla Eccellenza, con un progetto serio e credibile che, a quel punto, potrebbe contare anche sul sostegno economico del mondo imprenditoriale locale, sia pure sotto forma di sponsorizzazioni, oltreché sull’appoggio da parte dell’amministrazione comunale.

Ricordiamo, infine, che l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Toscana, in sovrannumero, scadrà alla fine di luglio.

Emiliano Pellegrini