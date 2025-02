Lucchese: ora il proprietario è la "SLT"

La Lucchese ha una nuova proprietà. Non è più, come largamente previsto, la Sanbabila di Milano, ma la SLT, Studio Legale e Tributario Associati, una srl di professionisti, commercialisti ed avvocati, con sede a Roma. La SLT ha acquisito il cento per cento delle quote della Sanbabila, con l’avvocato Giuseppe Longo che, in questa fase, oltre che presidente della Lucchese, sarà anche l’amministratore della nuova società. Queste, dunque, le novità annunciate ieri sera dallo stesso Longo.

Nella Lucchese entrano, dunque, due dottori commercialisti, Stefano Sampietro ed Alessandro Bui, che sono, poi, i titolari dello studio "Bui Sampietro", con sede in via di Donna Olimpia a Roma. Questo il profilo dello studio. Grazie alla specializzazione in campo legale e tributario, dalla sua fondazione in avanti, lo studio ha svolto un’attività sempre crescente nella consulenza fiscale, amministrativo-contabile e nel supporto legale al management aziendale.

La pluriennale esperienza dei suoi professionisti (avvocati, dottori commercialisti e revisori contabili) e la partecipazione a "Pasut & Partners", network internazionale composto da primari ed indipendenti studi fiscali, consentono di offrire ai clienti una completa assistenza nella risoluzione delle problematiche tributarie e societarie, sia in campo nazionale che internazionale. A questo punto sorge spontanea una domanda: a nome e per conto di chi lo studio "Bui Sampietro" ha acquistato la Sanbabila e, di conseguenza, la Lucchese? In parole ancora più semplici: chi metterà i soldi nella Lucchese? Forse lo scopriremo, forse, quando gli stessi due professionisti verranno a Lucca per prendere ufficialmente le redini della vecchia Pantera.

Chi pensava che la nuova proprietà fosse rappresentata da alcuni imprenditori è rimasto deluso. Ma, a questo punto, quello che conta è che lo studio "Bui Sampietro" abbia un "portafoglio clienti" importante, perché, per gestire la Lucchese, servono sicuramente professionisti capaci e competenti in materia fiscale e tributaria (gli avvocati ci sono già e sono Longo e Veli), ma servono, soprattutto; i soldi. Quei soldi che, ora, dovranno saltare fuori lunedì prossimo, quando scadrà la rata relativa a tre mensilità di stipendi e contributi da corrispondere ai tesserati, per evitare di prendere punti di penalizzazione. Si parla di circa 700mila euro.

L’avvocato Longo ha, quindi, confermato che sarà ufficializzato il ruolo di Luca Nember come direttore sportivo e che, nei prossimi giorni, sarà nominato un nuovo addetto stampa che, probabilmente, arriverà anche lui dalla capitale.

Emiliano Pellegrini