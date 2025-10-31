Lucchese - Turno di sosta per i rossoneri. Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre

La promozione in serie "D" sembra essere, come largamente previsto alla vigilia, un discorso a tre, dopo i risultati del turno infrasettimanale di martedì e mercoledì. Perché, al rotondo successo della Lucchese sulla Sestese, ha fatto seguito la risposta della Zenith, "corsaro" a Fucecchio e del Viareggio che, sia pure a fatica, è passato a Montespertoli. Sono loro le prime tre della classifica – anche se va tenuto conto del fatto che le "zebre" di Vangioni hanno già riposato, mentre lo Zentih non ha ancora osservato il proprio turno e la Lucchese lo farà domenica – che se la giocheranno fino alla fine.

Dunque bisognerà aspettare la giornata numero dieci per avere un quadro più esatto della situazione che riguarda la testa della classifica, dove lo Zenith, pur avendo perso due gare (una contro i rossoneri), rispetto a Viareggio e Lucchese ancora senza "macchia", ha messo insieme 19 punti che valgono il primo posto in classifica.

Al momento si sta verificando quanto pronosticato alla vigilia del campionato dall’allenatore Pirozzi che aveva detto che "in una ipotetica griglia di partenza di un gran premio, la Lucchese, tenendo presente del poco tempo avuto per allestire la squadra, parte in terza fila; ma che, se le cose andranno in un certo modo, può succedere che nelle ultime… curve possa rimontare quelle davanti ed andare a vincere". Comunque andranno i risultati di domenica, con Zenith e Viareggio in casa, contro avversari decisamente modesti (i fiorentini contro la Pro Livorno, i versiliesi contro il fanalino di coda Cenaia), la Lucchese rimarrà in terza fila, anche se con un distacco superiore a quello attuale.

La sosta permetterà a Pirozzi di recuperare Palme, Mauro e Venanzi, ma non ancora Sansaro, in vista della trasferta di Massa del 9 novembre e, alla società, di decidere se intervenire di nuovo sul mercato, rinunciando, magari, a qualche giocatore dell’attuale "rosa" per fare posto a due nuovi ritocchi, uno dei quali dovrebbe essere sicuramente a centrocampo, dove Picchi ha bisogno di un "partner" più esperto.

Infine il Comune ha approfittato della sosta per intervenire nuovamente sul terreno del "Porta Elisa", dove è prevista una nuova semina, sempreché non piova troppo. Il passaggio successivo riguarderà la concimazione. Insomma, in occasione del derby di Coppa Italia contro il Viareggio, in programma mercoledì 12 novembre, il terreno di gioco dovrebbe essere più… verde.

Emiliano Pellegrini