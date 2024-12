L’ultimo torneo della carriera. La leggenda Belasteguin vince e avanza

PADEL

Non è ancora tempo dei saluti. Fernando Belasteguin vince al suo esordio nel Milano Premier Padel P1, in quello che sarà l’ultimo torneo di una carriera leggendaria. “Bela“, in coppia col giovane connazionale argentino Libaak, si è imposto 6-4, 6-4 sui fratelli portoghesi Deus tra gli applausi dell’Allianz Cloud. Ora il campione argentino tornerà in campo contro le tds n7 Garrido e Bergamini. Una sfida molto più ostica, ma non impossibile: chiudere almeno nei migliori otto del torneo sarebbe il giusto finale per il fenomeno sudamericano. Sempre in campo maschile l’Italia invece saluta il suo ultimo rappresentante. Facundo Dominguez, in coppia con l’argentino Piotto, si è arreso 6-3, 6-0 ai ben più forti iberici Cardona e Navarro, quinte teste di serie. Esordio sul velluto per i terzi favoriti del seeding Lebron (campione in carica) e Di Nenno (finalista lo scorso anno proprio contro l’attuale partner): il duo ispanico-argentino ha superato 6-4, 6-1 Santigosa e Lamperti. Nel femminile è iniziata nel modo migliore la difesa del titolo per Brea e Gonzalez, che hanno rifilato un secco 6-2, 6-0 a Nogueira e Rodriguez. "Tornare qui è speciale, vogliamo vincere ancora", hanno spiegato le due campionesse. Vittoria più sofferta invece per le prime teste di serie Triay-Sanchez (6-3, 4-6, 6-0 a Fassio ed Eugenio). Stabilite infine le avversarie delle azzurre ancora in corsa. Oggi negli ottavi Carolina Orsi e la spagnola Rodriguez affronteranno Osoro e Virseda, mentre Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo cercheranno l’ennesima impresa contro le leggende spagnole ed ex numero 1 del mondo Sainz e Llaguno. Le iberiche curiosamente sono allenate da Marcela Ferrari, ct della nazionale italiana e che oggi da avversaria studierà attentamente le azzurre in vista di una possibile convocazione futura.

Alessandro Stella