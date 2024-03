Luna Rossa, addio al prototipo LEQ12: ad aprile il varo dell'AC75

Cagliari, 6 marzo 2024 – Prosegue spedita la marcia di avvicinamento alla 37^ edizione dell'America's Cup per Luna Rossa. Il team italiano ha infatti concluso gli allenamenti con il prototipo LEQ12, impiegato negli ultimi due anni per accumulare esperienza e dati utili per la realizzazione dell'AC75, l'imbarcazione che verrà utilizzata per la prossima Coppa America.

Domenica 3 marzo l'equipaggio guidato da Max Sirena ha svolto le ultime attività in acqua per poi salutare la barca realizzata a Cagliari, facendo così scattare il conto alla rovescia per il varo dello scafo che contenderà prima la Louis Vuitton agli altri sfidati e poi eventualmente la Vecchia Brocca al Defender, Team New Zeland.

Il debutto della nuova Luna Rossa dovrebbe avvenire tra meno di un mese, anche se una data ufficiale non è ancora stata fornita dal team. Una volta compiuto questo passo, la compagine italiana lavorerà ancora più intensamente per farsi trovare pronta agli appuntamenti di agosto e settembre.

Gli allenamenti proseguiranno prima a Cagliari per poi spostarsi a Barcellona, le cui acque saranno teatro della prossima America's Cup. Una parte del team si sposterà dunque in Catalogna per lavorare già nelle condizioni che si potrebbero trovare durante le regate della 37^ edizione della competizione velica più antica del mondo mentre gli altri membri aiuteranno gli equipaggi giovaniele e femminile che invece affronteranno le rispettive competizioni a bordo dell'AC40, la barca utilizzata dal team senior di Luna Rossa nelle sfide preliminari. L'obiettivo dichiarato per Luna Rossa sarà ancora una volta quello di portare in Italia la Vecchia Brocca, dopo aver conteso la Coppa nell'ultima edizione, arrendendosi in finale proprio agli esperti kiwi. Sulla strada di Max Sirena e compagni ci saranno anche Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express.