Ma Grosso non ne fa un dramma: "Abbiamo dato ciò che avevamo"

Non fa drammi, Fabio Grosso, a fine gara. E la prima sconfitta stagionale non ne intacca né le convinzioni né le consapevolezze. "Siamo rimasti dentro una gara che per noi era molto difficile", detta il tecnico neroverde, che riconosce gli ovvi meriti agli avversari ("loro molto forti, attenti e maturi, anche nel gestire le diverse fasi della partita") ma si tiene ben stretto il suo Sassuolo. Dove quel suo non lo scriviamo mica a caso, dal momento che i neroverdi hanno fatto, dice l’allenatore neroverde, quanto dovevano, e l’impronta del tecnico, anche nella volontà di mantenere gli equilibri, è ben riconoscibile. "Abbiamo messo in campo quello che avevamo, e se è vero che potevamo forse costruire qualcosa in più è anche vero che loro ci hanno concesso assai poco, gestendo con attenzione ed efficacia le diverse fasi dl match. Ritengo comunque molto positiva – aggiunge - la prestazione dei miei ragazzi: difficile giocare, sia per difensori e attaccanti che in qualche occasione hanno faticato ad accorciare anche a causa della forza dei nostri avversari, che per i tre attaccanti, ma ho visto in tutti lo spirito che serve". Si poteva forse far meglio, ammette Grosso, "dal punto di vista difensivo, sul primo gol e anche sul secondo, ma non abbiamo mai dato la sensazione di perderci o mollare e questo mi rinfranca". Perché dietro la prova dei neroverdi, Grosso ha visto "voglia, attenzione e determinazione che conto riproporremo anche nelle prossime gare. Mercato? Le idee – aggiunge l’allenatore neroverde - sono chiare, sappiamo cosa ci serve per rinforzarci ma con la gara di oggi credo che abbiamo gettato le basi su quello che potrà essere la nostra stagione da qui in avanti. Resto fiducioso, e so che miglioreremo e cresceremo". A dispetto del risultato, promuove tutti, Fabio Grosso, compresi gli ultimi arrivati. "I nuovi? Hanno fatto tutti bene, quella di Koné è un’ingenuità che ci toglie un giocatore di qualità almeno perla prossima partita e conferma quello che dico spesso ai ragazzi, ovvero che dobbiamo saper riconoscere i momenti della gara". Chiusura d’obbligo per Domenico Berardi: "Vale, per lui, quello che ho detto per gli attaccanti: sono rimasti lì, con impegno e abnegazione. Abbiamo cominciato un percorso che sarà lunghissimo, ma – conclude Grosso - sarà bello affrontarlo con questo spirito".

Stefano Fogliani